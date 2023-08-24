因酒駕退出團體的林煐岷將SOLO出道！公司「失誤」在AB6IX帳號發佈他的回歸消息，韓網友：「感覺是故意的」

2017年出演《PRODUCE 101》第二季而廣爲人知的林煐岷，之後與金東賢一起組成「MXM」進行活動。Wanna One活動結束後，與Wanna One出身的李大輝、朴佑鎮，還有田雄組成5人組合「AB6IX」，受到國內外粉絲們的喜愛。

但在2020年6月，林煐岷因酒後駕車被揭發並退出組合，同年11月他宣布以現役入伍。去年5月退伍的林煐岷說：「感謝那些等待、支持我度過軍隊生活的人們。在軍隊生活期間，我也回顧了一下自己，想到我是多麼不足的人，我所犯的錯誤留下多大的傷害，領悟到很多東西。」



今年1月，林煐岷通過SNS傳達自己的近況：「過去一段時間裡我深深回顧了我的行動，爲了成爲更好的人，鼓起勇氣向大家問好。」22日，BRANDNEW MUSIC 宣布他以SOLO歌手身份在29日發行首張EP《Room》，專輯收錄主打歌〈IN MY ROOM〉以及〈LET ME OUT〉、〈BROKEN WINGS〉、〈再次〉共4首歌曲。



不過...BRANDNEW MUSIC 的工作人員竟然還在AB6IX的官方帳號上傳林煐岷的回歸消息，這也在韓網引發熱烈討論。韓網友紛紛表示：「BDC被冷落，最終還是放走了，到底爲什麼」、「不是...說實話，上傳到AB6IX帳號像話嗎？忍了這麼多年，隊長竟然酒後駕車，而且也沒有馬上退出，就變成4個人，自己厚著臉皮退伍回來還發行個人專輯」、「甚至讓人懷疑是不是爲了以這種方式進行炒作故意上傳的」、「（團體）本來可以再高一點的，因爲那個人...」、「我的天啊...不是粉絲的我，看到的時候也會生氣」、「好像不是失誤啊」、「還不如回到AB6IX呢！AB6IX成爲4人組後一直呈下降趨勢」、「瘋了，但是他真的有粉絲嗎」、「Rhymer你到底想幹什麼啊？AB6IX粉絲們肯定生氣了」等等。



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