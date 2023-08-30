綜藝再+1！BTS V 繼《Running Man》之後還會出演《劉QUIZ》，已經完成錄製！

今日（30日）據韓媒 스타뉴스（STARNEWS）報導，BTS防彈少年團V（金泰亨）參與《劉QUIZ ON THE BLOCK》的錄製。

對此，tvN相關人士回應：「V 確實拍攝了《劉QUIZ ON THE BLOCK》， 已經拍攝完畢，相關錄製部分將於9月6日播出。」而BTS防彈少年團在2021年曾一起出演「防彈少年團特輯」，這次是 V 首次單獨出演，將與劉在錫和曹世鎬聊到音樂、人生等豐富多彩的插曲。



在出演《劉QUIZ ON THE BLOCK》之前，V 在28日進行《Running Man》的拍攝，這讓人更加期待綜藝的活躍。



另外，V 將在9月8日下午1點發行首張個人專輯《Layover》，該專輯曾因與 NewJeans 的總製作人兼 ADOR 的代表閔熙珍的合作而成爲話題，目前公開的預告照和MV都引發熱烈討論，專輯包括主打歌〈Slow Dancing〉在內，收錄了〈Rainy Days〉、〈Blue〉、〈Love Me Again〉、〈For Us〉和〈Slow Dancing Piano Ver.〉共6首歌曲。



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