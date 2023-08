28日,據歌謠界相關人士透露,BTOB 成員與CUBE娛樂的合約將從下個月開始依序到期。

據報導,由於每個成員的簽約時間略有不同,所以將從9月開始依序到期。成員們目前還沒有做出任何決定,現在正積極考慮續約問題,或是像其他偶像一樣各自擁有所屬公司,只進行完整體活動等,正在互相交流各種意見。

對此,CUBE娛樂表明立場稱:「確實到了與 BTOB 續約的時間,本公司和成員們都在朝著積極的方向慎重討論。」



2012年出道的 BTOB 憑藉〈Missing You〉、〈Only one for me〉、〈Beautiful Pain〉等熱門歌曲受到喜愛,在2018年懷著想要遵守與粉絲們約定的想法而全員續約一次。去年迎來出道10週年,在 KSPO DOME 舉行時隔4年的完整體演唱會,5月2日發行了迷你12輯《Wind and Wish》並進行了活動。



