HYBE新女團選秀來啦！突破全球6000：1競爭參加最終比拼，20名練習生資料首度全公開！

韓國時間今日上午9點,HYBE娛樂與格芬唱片公司(Geffen Records)一起在美國LA召開全球女團選秀節目《The Debut: Dream Academy》記者見面會,首度公開20位參賽練習生的照片。

這20名練習生平均年齡17歲,分別來自美國、巴西、阿根廷、瑞士、瑞典、斯洛伐克、白俄羅斯、菲律賓、泰國、澳大利亞等12個國家,涵蓋不同文化與人種。 過去兩年間全球各地有12萬人報名,每一位練習生都是突破6000:1的競爭率脫穎而出。



本次記者會旨在宣布即將攻佔美國本土市場的全球女子團體的誕生,全球130多家媒體以線上和線下的方式參加了活動。 HYBE議長房時爀表示一直希望以韓國流行音樂的方法論培養從各國發掘的人才並創建全球團體,為此選擇與「全球市場的最佳合作夥伴」格芬唱片公司聯手。 兩家公司在2年前成立合作法人HxG,公司代表、創意總監等高層均有出席記者會。





創意製作負責人林貞賢(音)表示,這個團體的特殊之處在於多樣性,成員們的多元文化背景和經歷將對音樂的方向產生影響; 將使用英語以吸引全球觀眾和全球粉絲,並將各種元素融入音樂中。

記者會上首次公開了20位入圍練習生的名單,經過為期12周的競爭後只會有12人最終出道。 節目將在美國本土進行,全球觀眾可通過YouTube、Instagram、X(前Twitter)、TikTok、Facebook等五大SNS平台收看及參與投票。



20名練習生已為這次選秀節目接受為期1年的集中訓練,最終成員的選拔將考慮全球粉絲的投票。 此外,將在明年通過Netflix公開記錄她們出道準備過程的紀錄片。

《The Debut: Dream Academy》已公開全部20名練習生的個人資料,包括來自韓國的Yoonchae和Nayoung:



안녕, I’m Yoonchae.

Age: 15

Country: South Korea

Nicknames: 브루니, 마시멜로우, 정육면체

3 words that describe you: 섹시큐티청순 pic.twitter.com/9Tu2K16iw8 — The Debut: Dream Academy (@dreamacademyhq) August 29, 2023

안녕, I’m Nayoung.

Age: 21

Country: South Korea

Nicknames: 이나용

3 words that describe you: 청초 & 활발 & 밝음 pic.twitter.com/XRcrWcvlFB — The Debut: Dream Academy (@dreamacademyhq) August 29, 2023

來自日本的Ua、Mei、Hinari:



こんにちは, I’m Ua.

Age: 15

Country: Japan

Nicknames: UA

3 words that describe you: sleeping, dancing, eating pic.twitter.com/BcHnLvDtB6 — The Debut: Dream Academy (@dreamacademyhq) August 29, 2023

こんにちは, I’m Mei.

Age: 17

Country: Japan

Nicknames: meimei

3 words that describe you: charming, expressive, sunshine pic.twitter.com/0nKQsBFnl1 — The Debut: Dream Academy (@dreamacademyhq) August 29, 2023

こんにちは, I’m Hinari.

Age: 14

Country: Japan

Nicknames: Hinarin (ひなりん)

3 words that describe you: cute, lucky, positive pic.twitter.com/r07SxfXJzG — The Debut: Dream Academy (@dreamacademyhq) August 29, 2023

來自巴西的Samara:



Oi, I’m Samara.

Age: 17

Country: Brazil

Nicknames: Sami

3 words that describe you: resilient, genuine, determined pic.twitter.com/6Yn2To452N — The Debut: Dream Academy (@dreamacademyhq) August 29, 2023

來自菲律賓的Sophia:



Hey, I’m Sophia.

Age: 20

Country: Philippines

Nicknames: Sophie, Fifi, Sopheezy

3 words that describe you: hysterical, caring, diligent pic.twitter.com/Z6f7vcDaxd — The Debut: Dream Academy (@dreamacademyhq) August 29, 2023

來自斯洛伐克的Adela:



Ahoj, I’m Adela.

Age: 19

Country: Slovakia

Nickname: Adelka

3 words that describe you: smart, resilient, charismatic pic.twitter.com/JgPP5Lxr8G — The Debut: Dream Academy (@dreamacademyhq) August 29, 2023

來自美國的Brooklyn、Daniela、Emily、Karlee、Lara、Megan:



Hello, I’m Brooklyn.

Age: 17

Country: USA

Nicknames: B, BB, Bbunny

3 words that describe you: positive, creative, magnetic pic.twitter.com/C5JUfml5dR — The Debut: Dream Academy (@dreamacademyhq) August 29, 2023

Hi, I’m Daniela.

Age: 19

Country: USA

Nicknames: Dani

3 words that describe you: affectionate, charismatic, determined pic.twitter.com/EPNMSxIAzr — The Debut: Dream Academy (@dreamacademyhq) August 29, 2023

Hey, I’m Emily.

Age: 17

Country: USA

Nicknames: Em, Lil M, Emmy

3 words that describe you: bubbly, encouraging, funny pic.twitter.com/zKddXFFK0U — The Debut: Dream Academy (@dreamacademyhq) August 29, 2023

Hi, I’m Karlee.

Age: 19

Country: USA

Nicknames: gnarlykarlee, Karlee Tanaka, Jison-ah

3 words that describe you: loud, emotional, dorky pic.twitter.com/OaYCwnFCvz — The Debut: Dream Academy (@dreamacademyhq) August 29, 2023

Hi, I’m Lara.

Age: 17

Country: USA

Nicknames: Laru

3 words that describe you: passionate, confident, real pic.twitter.com/XBQyJvPLJm — The Debut: Dream Academy (@dreamacademyhq) August 29, 2023

Aloha, I’m Megan.

Age: 17

Country: USA

Nickname: Meiyok (my middle name/Chinese name)

3 words that describe you: intriguing, fun, caring pic.twitter.com/TMllw44tBX — The Debut: Dream Academy (@dreamacademyhq) August 29, 2023

來自阿根廷的Celeste:



Hola, I’m Celeste.

Age: 19

Country: Argentina

Nicknames: Cel, Cele, Celes

3 words that describe you: sweet, sensitive, gentle pic.twitter.com/F34LGB4uFx — The Debut: Dream Academy (@dreamacademyhq) August 29, 2023

來自澳大利亞的Ezrela:



Hello, I’m Ezrela.

Age: 20

Country: Australia

Nicknames: Ezy, Ez, Zed, Ezyrela

3 words that describe you: funny, bubbly, cute pic.twitter.com/zZxsZnPI7V — The Debut: Dream Academy (@dreamacademyhq) August 29, 2023

來自白俄羅斯的Iliya:



Прывітанне, Hey, I’m Iliya.

Age: 21

Country: Belarus

Nicknames: ily, Ria, Ilária

3 words that describe you: fair, creative, whimsical pic.twitter.com/GuRj51gaLy — The Debut: Dream Academy (@dreamacademyhq) August 29, 2023

來自瑞典的Lexie:



Hej, I’m Lexie.

Age: 19

Country: Sweden

Nicknames: Lex

3 words that describe you: warm-hearted, sweet, dreamy pic.twitter.com/wC5FbDYTNO — The Debut: Dream Academy (@dreamacademyhq) August 29, 2023

來自瑞士的Manon:



Hey, I’m Manon.

Age: 21

Country: Switzerland

Nicknames: Manz

3 words that describe you: cool, kind, non-judgmental pic.twitter.com/5X4o09GNrf — The Debut: Dream Academy (@dreamacademyhq) August 29, 2023

以及來自泰國的Marquise。



สวัสดี, I’m Marquise.

Age: 17

Country: Thailand

Nicknames: Marquise

3 words that describe you: shy, caring, diligent pic.twitter.com/iPzF3W12XK — The Debut: Dream Academy (@dreamacademyhq) August 29, 2023

