朴寶英演技全開！《未知的首爾》化身四個人：姐妹、假姐妹、真是假、假是真，全靠她一張臉撐起來！

朴寶英在《未知的首爾》挑戰雙胞胎一人分飾四角 演技大爆發！

由朴寶英、朴珍榮主演、tvN推出的週末劇《未知的首爾》自首播以來熱度飆升，掀起熱浪般的討論。朴寶英在劇中飾演雙胞胎姐妹柳未知、柳未來，不僅要詮釋兩位截然不同的角色，還要演出姐妹互換身份後的「姐姐裝妹妹」和「妹妹扮姐姐」場面，實際上挑戰的是一人分飾四角，展現細膩演技與強大爆發力，帶動收視率與話題度雙雙攀升。



미지의서울은 ㅈㅉ 박보영 연기차력쇼.. 미래랑 미지 얼굴빼고 말투랑 표정이 미세하게 다다름….. pic.twitter.com/MDbE1qKDzH — one (@kyzxn8) May 22, 2025

在之前的製作發佈會上，朴寶英曾透露，她透過造型、語氣與神態等各種細節來區分角色，以確保角色互換後也能展現微妙的平衡感。這份用心果然在5月24日首播後立刻獲得觀眾肯定，網路社群上湧現如「完全忘了是一人分飾兩角」、「明明是同一個演員，感覺卻完全不同」等熱烈好評。



<미지의 서울 > 1화 엔딩

“관두지도 말고 버티지도마. 내가 너로 살게. 넌 나로 살아”



난 미지가 탈색한게 미지/미래 구별용인줄알았는데 회색도시 서울에서

탈색모+원색옷 색깔있는 미지를 표현한거였음

그래서 미지의 서울이구낭

외형은 색을 잃었어도 본연의 색을 가지고 있는 미지 넘 응원되 pic.twitter.com/Pc4GtFNzsd — 시루 (@siroo65764) May 25, 2025

根據韓國Good Data Corporation發表的FUNdex榜單，《未知的首爾》在開播首周就登上TV-OTT劇集話題榜第3名，朴寶英更拿下演員話題榜冠軍，劇中另一位主角、飾演「李昊洙」的朴珍榮也打入榜單，證明該劇已穩坐大勢劇行列。不僅如此，劇集僅播出到第2集就刷新自身最高收視率，達到5%，人氣持續飆升中。

其中最讓人動容的片段，是柳未知緊緊抓住瀕臨崩潰的姐姐柳未來，淚崩喊著「我怎麼可能放開你的手！」場面中，妹妹的悲傷、憤怒、擔憂與驚慌交織，投入姐姐懷抱大哭，而姐姐則忍著淚水安慰著妹妹，讓觀眾也忍不住紅了眼眶。



미지의 서울 1화부터 박보영 연기차력쇼 미쳤어…

미지가 쌍둥이 직감으로 죽으려던 미래 살리고 둘이 얼싸안고 엉엉 우는데 나까지눈물남 너무잘해진짜 pic.twitter.com/QtQdmwkwlF — Po(@dearmybbo) May 24, 2025

隨著劇情進入雙胞胎互換人生的新篇章，朴寶英還要演出柳未來假裝成柳未知、柳未知假裝成柳未來的尷尬適應過程，無論是面對初戀李昊洙時的慌張與可愛，還是即使換上俏皮短髮仍掩蓋不住的冷淡氛圍，都讓觀眾讚嘆她的精湛表現。



憑藉自由切換雙胞胎姐妹的截然不同張力，朴寶英穩穩掌控《未知的首爾》的核心。 隨著姐妹們正式開啟首爾與斗村裡的適應之旅，她們之間的秘密約定究竟能否守住？ 觀眾們對朴寶英接下來的表現也抱持高度期待。 第3集將於31日晚間9點20分播出，敬請鎖定。

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