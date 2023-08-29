破Disney+ 觀看紀錄！超能力動作韓劇《MOVING 異能》成為Disney+ 及Hulu史上觀看時數最長的韓國原創影集！

Disney+ 熱播韓劇《MOVING 異能》以史上最強卡司陣容、引人入勝的故事、還有爽度破表的動作場面，推出即席捲全球！

Disney+ 口碑熱播中的最新韓劇《MOVING 異能》劇情題材網羅跨國諜報行動、超能力特工、以及致命的神秘殺手等新穎元素，在Disney+ 及Hulu 播出後迅速引爆全球關注，並在首週竄升為平台總觀看時數最高的韓國原創影集。



《MOVING 異能》自8月9日首播後，第一週即成為韓國、日本、東南亞、香港和台灣等亞太地區總觀看時數最高的原創韓國影集，無疑是韓國Disney+ 平台史上首播收視成績最亮眼的作品。目前《MOVING 異能》已在Disney+ 及Hulu共65個市場全球熱播中。

「《MOVING 異能》前11集在全球觀眾間引發的熱烈迴響完全超乎我們的想像。」華特迪士尼公司亞太區原創內容策略執行副總裁蔡志行（Carol Choi）女士表示。「從美國到其他亞太區市場，《MOVING 異能》憑藉其引人入勝的劇情、星光熠熠的卡司陣容、以及令人驚嘆的特效場景迅速竄升為備受讚譽的人氣作品，我們很榮幸能為觀眾帶來如此不同凡響的全新故事。」



《MOVING 異能》的卡司陣容堪稱韓國影史上最夢幻的黃金組合，主演群包括柳承龍、韓孝周、還有暌違多年再度回歸小螢幕的趙寅成。《MOVING 異能》故事講述潛藏在韓國社會中的超能力者的故事，他們為了抵抗邪惡政府機構的迫害，捨命保護自己同樣具有超能力的子女。這些人最初因為擁有飛行、再生、和超敏銳的五感等超能力被招聘成為特工，並在一次次經手可疑的任務後，決定引退並從此消聲匿跡。多年後，他們的子女繼承了自己的超能力，同時卻有神秘的刺客在伺機而動，奉命肅清所有超能力者，而如今這些已經成為父母的特工們則被迫拋棄多年來的安穩生活，重出江湖成為人們眼中曾經的「怪物」。







韓國電視廣播公司KBS在《MOVING 異能》播出後，盛讚這部作品「向世界證明了韓國影視作品無法被取代的超高品質」，而紐約《新聞週刊》則認為這是一部「扣人心弦的韓國動作影集」，美國《富比士》雜誌表示這部作品是「以情感為劇情核心的超級英雄故事」，而韓國影劇媒體《Max Movie》也給予高分評價「這是讓全球觀眾眼睛為之一亮的全新英雄故事」。《MOVING 異能》前11集已在Disney+ 上線，並將在每週三上架新集數，一次更新兩集，這部共分為三個故事階段的影集預計於9月20日迎來最終大結局。



《MOVING 異能》是Disney+ 持續擴增的韓國影視內容庫中的最新作品，其他已在Disney+ 上線的作品還包括榮獲韓國青龍獎肯定的犯罪影集《地下菁英》，該作由韓國國寶級影帝崔岷植領銜主演，講述一位創業家為了鞏固他龐大的賭場事業，不惜多次罔顧法律規範的故事，此外，還有原創綜藝節目《韓星地帶：逃脫任務》、浪漫韓劇《單戀原聲帶》等眾多豐富的作品內容。

人氣動作韓劇《MOVING 異能》前11集已在Disney+ 獨家上線。

▽口碑篇預告：



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