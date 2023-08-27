《惡中之惡》最新劇照：池昌旭&魏嘏雋演技受導演大力稱讚，展現臥底警察X黑幫老大最強Bromance

多張劇照一公開，就更想趕快看這部劇了！！！大家是不是也很期待呢？

Disney+ 推出的全新犯罪動作劇《惡中之惡》（另譯：最惡的惡）先後公開了兩位男主角池昌旭與魏嘏雋（魏河俊）的人物劇照，除了表現出新角色的造型面貌，導演更是大力稱讚了兩人對人物的完美詮釋。



《惡中之惡》以90年代韓、中、日毒品交易為背景，講述警察朴俊默（池昌旭 飾）滲透進新興犯罪組織，接近「江南聯合」的老大鄭基哲（魏嘏雋 飾），並展開一系列調查的犯罪動作劇，由電影《當男人戀愛時》的導演韓東旭執導。



▼池昌旭所飾演的臥底警察朴俊默，是一個為達目的不擇手段的狠角色，性格倔強且擁有過人的膽識，角色的心境變化在他的演繹下更加細膩，更完美消化了各種高難度動作，池昌旭將透過這部作品又誕生了一個代表性的角色。



▼而魏嘏雋所飾演的組織老大鄭基哲，埋葬兒時的痛苦記憶，只看著成功前進，從底層爬到現在「江南聯合」組織老大的位置，但他並不滿足，夢想著取得更大的成功。在遇到朴俊默和初戀劉以貞（林世美 飾）後，事情變得越來越複雜。這一次他將展示出的惡人演技絕對會讓人大開眼界。



▼林世美飾演朴俊默的妻子劉以貞，首爾警察廳保安科的精英警察，十分優秀獲得所有人的認可，在得知俊默臥底調查的組織老大，是自己過去的初戀基哲後，她為了儘快解決此事而親自出面。



Disney+《惡中之惡》確定於9月27日上線播出。



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