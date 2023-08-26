朴明洙有生日咖啡廳應援！應援禮超豐富，用照絕少不了「精靈明洙」啊！
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朴明洙有生日咖啡廳應援！應援禮超豐富，用照絕少不了「精靈明洙」啊！

明星   2023年8月26日   星期六18:10   草莓  

（封面圖源：YouTube@MBCentertainment截圖、Twitter@G_park_HBD）

諧星兼主持人的朴明洙，明（27）日即將過53歲生日，有粉絲為他舉辦了生日咖啡廳應援，應援禮品看了讓人忍不住笑出聲。

朴明洙的生日咖啡廳應援，除了咖啡紙杯特別設計之外，還有海報、貼紙、鑰匙圈、小卡、紙相機與拍立得，最顯眼的就是用了朴明洙經典的《無限挑戰》「精靈明洙」造型了吧！現場還準備了「精靈明洙」的百合花頭飾供拍照，該Twitter應援帳號光資訊文就吸引近6000人轉發！
（圖源：Twitter@G_park_HBD）（圖源：Twitter@G_park_HBD）

▼複習「精靈明洙」

Twitter轉發或是‎theqoo網友討論串裡‎，大家紛紛留言「暈，好想去」、「要去了吧，感覺很有趣」、「好想去但一個人感覺很尷尬」、「明芙蘿黛蒂精靈真的很好看啊」、「瘋了好想去」、「照片根本修圖王」，也有網友覺得可惜喊：「怎麼可以沒有少年明洙和新郎明洙？」

▼少年明洙

▼新郎明洙

應援時間是今明兩天，舉辦應援的Twitter帳號分享了許多粉絲參與的照片，參與相當踴躍！如果你剛好在附近，不妨逛逛吧！（文末提供咖啡店資訊）

【旅遊資訊】
店名：Cafe Moon&Door(카페 문앤도어，Twitter@Moon_ and_ door)
應援舉行時間：8月26日、8月27日11：30~22：00
地址：首爾市廣津區千戶大路127街42-2 1樓（서울시 광진구 천호대로 127길 42-2 1층）

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