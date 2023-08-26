朴明洙有生日咖啡廳應援！應援禮超豐富，用照絕少不了「精靈明洙」啊！

諧星兼主持人的朴明洙，明（27）日即將過53歲生日，有粉絲為他舉辦了生日咖啡廳應援，應援禮品看了讓人忍不住笑出聲。

朴明洙的生日咖啡廳應援，除了咖啡紙杯特別設計之外，還有海報、貼紙、鑰匙圈、小卡、紙相機與拍立得，最顯眼的就是用了朴明洙經典的《無限挑戰》「精靈明洙」造型了吧！現場還準備了「精靈明洙」的百合花頭飾供拍照，該Twitter應援帳號光資訊文就吸引近6000人轉發！



티타니아 머리띠 착용 후 셀카 가능한

(직접 만들었읍니다 pic.twitter.com/91jwQdOAys — 명수옹 생신 이벤트 (@G_park_HBD) August 22, 2023

▼複習「精靈明洙」



Twitter轉發或是‎theqoo網友討論串裡‎，大家紛紛留言「暈，好想去」、「要去了吧，感覺很有趣」、「好想去但一個人感覺很尷尬」、「明芙蘿黛蒂精靈真的很好看啊」、「瘋了好想去」、「照片根本修圖王」，也有網友覺得可惜喊：「怎麼可以沒有少年明洙和新郎明洙？」

▼少年明洙



▼新郎明洙



應援時間是今明兩天，舉辦應援的Twitter帳號分享了許多粉絲參與的照片，參與相當踴躍！如果你剛好在附近，不妨逛逛吧！（文末提供咖啡店資訊）



할명수팀에서 다녀가셨다네요... 제 포카 빼둔 알바생 감사핮니더. . pic.twitter.com/MVhjycD9eM — 명수옹 생신 이벤트 (@G_park_HBD) August 26, 2023

#바다의왕자_명수탄신일



폰명수오빠 사랑해서 생카 왔다요

버논인 못봄ㅠ 당연함 성덕 출입금지임

글구 선착 들어서 폰명수 키링받는닿ㅎ

명수고사 90점 맞았는데 아 진짜 낼 다시 가서

카메라 받을까 고민중 진심 넘 탐나요

폴꾸도 하고 나옴 나 넘 신나 pic.twitter.com/NrVMGS3AXm — 시아 (@wwisrockstar) August 26, 2023

【旅遊資訊】

店名：Cafe Moon&Door(카페 문앤도어，Twitter@Moon_ and_ door)

應援舉行時間：8月26日、8月27日11：30~22：00

地址：首爾市廣津區千戶大路127街42-2 1樓（서울시 광진구 천호대로 127길 42-2 1층）

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