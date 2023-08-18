曾參加《PRODUCE X 101》又參賽《PEAK TIME》，金施勲、洪性準、尹晶煥組BDC 4年宣告解散

BRAND NEW MUSIC今（18）日正式宣布與旗下男團BDC成員金施勲、洪性準與尹晶煥解約，BDC解散。

「我司與BDC成員金施勲、洪性準與尹晶煥，經過長時間的深入討論與思索，最終決定終止專屬合約，將在26日發行數位單曲後，BDC作為BRAND NEW MUSIC所屬藝人之正式活動結束。」

BRAND NEW MUSIC發表的聲明即宣告BDC解散，聲明裡亦表達了對粉絲的歉意，並祝福成員們未來的發展，「雖然與我司專屬合約已經結束，但願成員們今後也能飛躍與成長，真心為他們即將展開的光明未來加油。最後，再次向BDC身邊一直給予愛與支持的Fine（粉絲名）表達深切的感謝，希望大家對今後在多個領域開啟全新挑戰的成員們，持續給予無私的鼓勵與喜愛。」



成員們同時在官咖發布手寫信向粉絲Fine暫時告別。金施勲向約定好會盡快回歸，希望大家別傷心，喊著Fine在自己心中永遠閃耀著光芒；洪性準對BRAND NEW MUSIC道謝，希望和Fine以後也能像團名BDC（Boys Da Capo）的意思，雖然是「從頭開始」，但未來也一起走下去；尹晶煥則說即便結束了「BDC晶煥」此活動名，但他想一輩子做音樂，會把和大家一同留下的回憶原封不動保存，並再次回歸。



BDC三名成員金施勲、洪性準、尹晶煥，在BRAND NEW MUSIC當練習生的時期都參加過知名Mnet選秀節目《PRODUCE X 101》，在節目結束後2019當年就組團「BDC」出道。去年下半年到今年上半年參賽JTBC男團競演節目《PEAK TIME》，在節目裡人氣不算低，雖然沒能闖入決賽，但發行的「嗚嚕嚕框框」〈Thunder (Urr)〉是節目頗受歡迎的歌曲之一。



▼BDC在《PEAK TIME》化名「18點」，曾翻唱〈Beautiful Beautiful〉獲好評，決賽當日特別表演的〈Thunder (Urr)〉舞台相當受歡迎



《PEAK TIME》結束過後，節目觀眾與粉絲Fine都在等待BDC帥氣回歸，想不到等來了錯愕的解散消息，而且BDC組團僅僅4年，短短的光陰令人遺憾不已。

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