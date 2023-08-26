BDC今发行最后一首歌〈Rest〉后正式解散，成员亲自作词作曲「只是画下休止符暂别」

由金施勲、洪性准、尹晶焕组成的三人男团BDC，今（26）日发行最后一张数位单曲〈Rest〉（쉼표，休止符）后正式解散。

‎本月18日，BRAND NEW MUSIC宣布与旗下男团BDC解约。BDC成军仅短短4年，再加上上半年才参与竞演节目《PEAK TIME》又拉高了知名度，让许多粉丝Fine与节目观众相当不舍。今日，BDC发行了最后一首歌作为与粉丝的告别，亦正式结束BDC所有活动，即解散。



〈Rest〉是BDC最后一首歌，也是献给粉丝的粉丝颂，想对出道至今一直陪伴在BDC身边一起哭一起笑的粉丝表达感谢，全体成员金施勲、洪性准、尹晶焕都参与了作词，金施勲与洪性准也参与作曲，别具意义。「我们的记忆似乎混乱了／没有时间准备便到来的离别／不知道该如何是好／我的话会伤害你吗」〈Rest〉歌词开头便向粉丝表达歉意，但表示现在只是「画下休止符的时候」，无论如何一定会再见面，「因为是命运」。



「向还有很多不足的我／总是伸出手的你」、「谢谢你们成为美丽的花包围著我」、「再见再见现在／现在是画下休止符的时候」，BDC官方社群先前发布成员写下的手写字就是歌词内容，句句令人不舍。



BDC发行〈Rest〉歌曲同时发布了特别MV，MV剪辑了这些年BDC的活动影像以及为了〈Rest〉拍摄的演唱画面，粉丝不舍留言（节录）：

「绝对不是句号是逗号而已（韩文歌名亦有逗号之意），不管未来在你们面前是什么路，我们都会一直陪你们到最后，辛苦了BDC。」

「谢谢施勲、性准、晶焕，你们3个都做得很好，4年前就看著你们这趟旅程，我知道它不会就此结束。我希望你们都知道自己未来一定会更好，由衷祝你们未来的事业，追求你们的热情……爱你们3个 :)♥」

「听了看了这部MV让我很心痛，还是无法放你们走。对不起没好好爱你们保护你们，让你们多留一下子，祝福你们在未来的道路上一切顺利。你们都才华洋溢，无庸置疑会做得很好。谢谢你们这5年来的勤奋，请不要停歇。我爱你施勲♥ 我爱你性准♥ 我爱你晶焕♥」

「真的辛苦你们了，歌曲太好听了，听到都流泪了（哭），我们成为Fine度过的时光非常幸福，谢谢♥」

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