《PEAK TIME》14型男蒞臨澳門：BAE173 x TEAM 24:00 x SEVENUS同台演出機會難逢！

韓國音樂的熱情將在澳門燃燒！

極受全球粉絲喜愛的韓國選秀節目《PEAK TIME》將於9月3日在「澳門百老匯™」- 百老匯舞台隆重舉行《PEAK TIME CONCERT [YOUR TIME] IN MACAU》演唱會。本次演唱會將由韓國最優秀音樂人才組成的團體包括：BAE173、TEAM 24:00和SEVENUS共14位K-pop偶像舉行！這個獨一無二的配搭演出，必將帶來一場震撼人心的音樂饗宴。

《PEAK TIME》是一個嶄新的韓國音樂選秀節目，特別之處是K-pop界首個以「團體賽」方式進行的偶像生存節目。參賽者均來自知名的韓團，如：X1、B.A.P、MASC等，因此已累積豐富的經驗和大量粉絲群。在《PEAK TIME》節目中，除了選出TOP 6的六隊組合，更以不同配搭進行巡迴演唱會。而在早前舉行的韓國巡演，以及7月的台北站，門票均被瞬間秒殺，即使加場也是一票難求！



最近TEAM 24:00的隊長鐘業，便因接受東方神起允浩發起的《Vuja De》挑戰而在K-pop界引起哄動，完全勾起了昔日B.A.P的美好回憶！加上丙周、熙都和GON，TEAM 24:00以其驚人的音樂才華和極具表現力的演出而聞名，絕對是《PEAK TIME》的傑出代表，他們將在澳門演唱會上帶領All day（TEAM 24:00粉絲稱號）們進入感性的音樂世界。



至於BAE173，除了是TOP 6之外，更是《PEAK TIME》的耀眼之星，因為它由翰潔這位來自限定男團X1的成員擔任隊長，再加上J-MIN、YOOJUN、MUZIN、JUNSEO、YOUNGSEO、DOHA和BIT，不論在唱歌、跳舞，以至Rap都擁有被一致肯定的實力。他們將以獨特的音樂風格和無限的魅力贈送ELSE（BAE173粉絲稱號）們難忘的時刻。



最後，當然不能忽略由熙宰和IREAH組成的SEVENUS！這隊二人男團，經歷了原組合MASC的解散後，透過參加《PEAK TIME》而變成SEVENUS重新出道。憑藉其強大的舞台魅力和多元化的音樂實力贏得了無數HEEALA（SEVENUS粉絲稱號）的心。他們將在澳門演唱會上帶來一場充滿能量的現場演出，讓人們感受到他們的舞台魔力。



而為了讓觀眾們渡過一個機會難逢的晚上，演唱會主辦更準備了全場的「擊掌福利」和「官方小卡」，而不同票價還有「團體合照」、「綵排」、「簽名海報」、「簽名拍立得」等滿滿福利。如想跟這14位偶像近距離接觸，就要把握最後機會，立即到[澳門百老匯] 網站購買門票。如希望知道更多《PEAK TIME CONCERT [YOUR TIME] IN MACAU》的相關資訊，請繼續留意主辦及協辦單位的微博、FB和IG更新，以及新聞公佈。



PEAK TIME CONCERT [YOUR TIME] IN MACAU

演出日期：2023年9月3日（日）

演出時間：晚上7時

演出地點：「澳門百老匯™」- 百老匯舞台

門票價格：港幣HKD/澳門幣MOP $1,688 / $1,188 / $888

售票平台：「澳門百老匯」- https://shorturl.at/agrBV

主辦：萬星國際娛樂文化

- 詳情請留意主辦方公告

- 主辦方保留活動異動之權利

- 福利中獎名單將於活動前一天公佈

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