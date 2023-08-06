GFRIEND又現團魂完整合體！所願寫下「愛」♥ 銀河寫下密碼99881234超感動ㅠㅠ

人氣女團GFRIEND表面上雖然解散，但六個人Sowon（所願）、Yerin（睿隣）、Eunha（銀河）、Yuju（裕株）、SinB（信飛）與Umji（嚴智）的心還是一致，睿隣上個月在網綜《No Back卓在勳》就曾說過那麼一句話：「解散這個詞不適用，（我們）現在只是在各自的崗位上努力。」

（影片4:46附近）



2021年Source Music宣告GFRIEND 6名成員離開公司，整個團體「GFRIEND」形同解散，但6個人依舊保有團魂與友誼，從Instagram她們之間的互動，還有追蹤對象幾乎只有彼此，便可略窺一二。

今年1月GFRIEND成軍8週年紀念日，6人都發布了合體照，讓GFRIEND粉絲Buddy們感動不已。時隔幾個月的昨（6）日，6人再度合成完整體，一起吃了飯還一起拍人生四格留下美好回憶。



할머니들 건배사 : "건강하게, 99881234!"

촬영감독님 : "99881234가 뭐에요?"

"99세까지 88하게 살다가 1, 2, 3일 아프고 죽자 이말이야."



다큐를 보는 즐거움 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/35szJ862TY — Maybesomeday (@infinitybtwus) June 27, 2023

最感動的肯定是她們寫下的話了吧！所願寫下「愛……」銀河則寫下一串密碼「99881234」。「99881234」來自一檔紀錄片節目中奶奶們講的話，她們說了乾杯辭「要健康，99881234！」，攝影師問她們什麼意思，一位奶奶回答：「到99歲為止都活得像88歲吧，1、2、3天後生病再死去。」蘊含了想要和彼此長長久久健健康康在一起，然後一起死去的意思。信飛在銀河貼文底下留言附和：「99881234……f0rever……」



除了感動的，也有比較有趣的互動，睿隣貼文寫「我們果然很開心」，信飛留言：「每次dress code都失敗的女人」，銀河則寫：「五子棋什麼時候到齊啊？」，嚴智則是「丟掉運動服吧♥」。她們會這樣說是因為，8週年紀念睿隣就是「黑中一點白」的肇事者啊，當時她就發過文「dress code失敗……（對不起）」所願、信飛、銀河與裕株紛紛留言吐槽「看點眼色吧♥」、「哈，獨自越過了白線」、「五子棋失敗」、「真的ㅋ」。



大家都相信她們有朝一日能再一同站上舞台合體發光吧！一定要記得睿隣說「解散不適用GFRIEND」時，也說了「以後會再次（一起）這樣向大家問好」，一名睿隣的粉絲曾自製影片，將睿隣的話加上所願否認解散的話，下這樣的註解：比Buddy更愛小女友的是她們自己。



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‎睿隣回答GFRIEND「解散一詞不適用，只是在各自崗位努力」網翻隊長所願的話又哭了‎

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