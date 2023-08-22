申敏兒攜男友金宇彬出席經紀人和《海岸村恰恰恰》副導演婚禮！金宣虎也來了

戀愛了9年的申敏兒和金宇彬一同出席了友人的婚禮。

20日，申敏兒在個人IG即時動態中分享了新影片，並配文表示：「我太緊張了，不知道該怎麼做，神麼都想不起來。」 影片則是申敏兒在經紀人婚禮上朗誦祝詞的背影。 申敏兒的經紀人與申敏兒主演的tvN電視劇《海岸村恰恰恰》的副導演在這一天舉行了婚禮。



申敏兒穿著端莊的黑色禮服，綁著溫柔的低丸子頭，正面向賓客朗讀祝詞，背影看上去十分纖瘦。 當天出席婚禮的還有同劇組的金宣虎和李相二，而最引人注目的則是申敏兒的男友金宇彬也一同亮相了，在眾人和新郎新娘的大合照中，金宇彬就站在了申敏兒的身後。



看到這一幕的網友和粉絲們忍不住評論：「太般配了」、「熱戀9年，怎麼還這麼甜蜜」、「希望你倆快點結婚」等。

申敏兒和金宇彬與2015年公開認愛，成為娛樂圈裡著名的演員CP。 2017年金宇彬突然宣佈自己罹患癌症，暫退娛樂圈安心養病，在此期間申敏兒一直陪伴在男友身邊，還被路人拍到陪同金宇彬前往醫院治療。 幸運的是目前金宇彬已經痊癒，並正式回歸影視劇圈，他和申敏兒穩定交往9年，經常被民眾催婚。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞