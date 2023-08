申敏兒攜男友金宇彬出席經紀人和《海岸村恰恰恰》副導演婚禮！金宣虎也來了

戀愛了9年的申敏兒和金宇彬一同出席了友人的婚禮。

20日,申敏兒在個人IG即時動態中分享了新影片,並配文表示:「我太緊張了,不知道該怎麼做,神麼都想不起來。」 影片則是申敏兒在經紀人婚禮上朗誦祝詞的背影。 申敏兒的經紀人與申敏兒主演的tvN電視劇《海岸村恰恰恰》的副導演在這一天舉行了婚禮。



申敏兒穿著端莊的黑色禮服,綁著溫柔的低丸子頭,正面向賓客朗讀祝詞,背影看上去十分纖瘦。 當天出席婚禮的還有同劇組的金宣虎和李相二,而最引人注目的則是申敏兒的男友金宇彬也一同亮相了,在眾人和新郎新娘的大合照中,金宇彬就站在了申敏兒的身後。



Mina, Woobin, Seonho, cast of HomCha and all of AMent attended Mina 's manager's wedding.



