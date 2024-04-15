金宣虎在節目中大喊「耳朵聽不見」！《以吃為先的兄弟們2》因泰國料理太辣而留下的後遺症

由金俊鉉，文世潤與金宣虎共同演出的美食綜藝節目《以吃為先的兄弟們2》播出第四集，三人走訪泰國吃遍美食，也進行韓國與泰國的辣度對決挑戰，金宣虎竟在節目中表示自己辣到「耳朵聽不見」了！

15日晚間即將播出的《以吃為先的兄弟們2》第四集，金俊鉉與金宣虎前往與訂閱者高達81萬人次的人氣泰國飲食專業主播馬元瓦帝夫婦會面，並且進行辣味Level10的挑戰，開啟金氏兄弟的辣味神經。原本也在吃喝兄弟行列中的文世潤，因行程問題必須提早返回韓國，但留下了與泰國名人見面並接受吃播介紹的任務給金宣虎與金俊鉉。



泰國名人一見到金宣虎立刻上前迎接，還說自己是金宣虎的粉絲，名人妻子也說自己看過《海岸村恰恰恰》，令觀眾感受到金宣虎在泰國當地的人氣。而這位名人馬雲號稱自己是泰國第一會吃辣的人，並且對眼前的金氏兄弟提出挑戰，金俊鉉也嗆聲「韓國人也很會吃辣」，馬雲說自己能吃到辣度第10級，金宣虎突然請翻譯說明「麻煩轉告他我在韓國吃辣要配飲料」，突然氣勢變得畏縮了起來。



正式開始時，準備好的食物按照辣度漸漸登場，金氏兄弟也展開挑戰，有許多料理僅憑外觀就令人瞠目結舌。金宣虎更挑戰對方提出的挑戰，直接嚼下泰國辣椒，由於辣度超高是猛獸等級，也令大家擔心著金宣虎的反應。這時候金宣虎突然從椅子上站了起來，不斷抖動著耳朵，還向身邊的人大喊「耳朵聽不到了」，讓大家相當好奇是否真的辣到一個身體難以接受的程度。



讓金宣虎短暫失聰的泰國辣椒威力驚人，而金俊鉉、文世潤與金宣虎三兄弟在泰國的最終行程也將於本集公開，請大家收看今晚播出的第四集內容。



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