Apink主唱實力派女歌手鄭恩地，10月重臨香港開安可場

韓國女子組合Apink的主唱鄭恩地今年2月在香港舉行完個人演唱會[Travelog]後，不足一年，決定重返香港，舉行安可演唱會。

尚典娛樂集團有限公司(REG)隆重宣佈JEONG EUN JI ENCORE CONCERT 「Travelog」IN HONG KONG將於2023年10月4日及5日，一連兩天在旺角麥花臣場館舉行。票價分為港幣$1,588(VIP)、$1,188及$888，將於 2023年 8月28 日（星期一）上午10時起經購票通(Cityline)作公開發售。凡購買$1,588(VIP) 門票的觀眾，將可以參與演出後的歡送活動或獲得鄭恩地親筆簽名海報一張；全部購票的觀眾則可獲得香港安可場限定小卡。



出道12年的鄭恩地除了是韓國女子組合Apink的主唱外，也是眾所周知的實力派女歌手。去年11月，她發行了首張翻唱專輯《log》，並於同年12月在首爾舉行個人演唱會「Travelog」，及後今年初更把該演唱會帶到台北和香港舉行。在2月的香港場中，她以獨有的歌聲與歌迷同遊，譜寫下一段美好的旅行日誌。



即使相隔數月，鄭恩地仍然難忘香港歌迷當時的熱情回應和支持，促使她決定首度舉行安可演唱會，延續這場「Travelog」的旅程 。是次香港安可場，她更特意回到當初第一次在香港舉行個人演唱會的場地——麥花臣場館，一連兩天開唱，盼在這充滿特別意義的地方，與歌迷再次共創美好的回憶。

售票詳情：

JEONG EUN JI ENCORE CONCERT [Travelog] IN HONG KONG

日期：2023年10月4 日及 5日（星期三及星期四）

時間：晚上8時

地點：旺角麥花臣場館

門票：港幣$1,588(VIP*)、$1,188及$888元（全場座位）

*凡購買$1,588(VIP)門票的觀眾將可以參與演出後的歡送活動或獲得鄭恩地親筆簽名海報一張；全部購票的觀眾則可獲得香港安可場限定小卡。

門票將於2023年8月28日（星期一）上午10時於購票通(Cityline)公開發售：

網上購票： www.cityline.com

電話購票：+852 2111 5333 (星期一至五，早上10時至晚上7時，公眾假期休息)

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