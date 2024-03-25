《以吃為先的兄弟們2》金宣虎自曝為了錄節目先增肥7公斤！大呼被製作組差別待遇～

演員金宣虎又再度回歸綜藝節目了！3月25日晚間8點即將首播的SBS Plus綜藝《以吃為先的兄弟們2》，更表示自己在參加節目前先增肥7公斤～

當日將播出金峻炫與文世潤「泰國清邁」篇，兩人在與製作組進行事前會議時，得知了金宣虎將作為嘉賓演出，文世潤迫不及待立即打電話給金宣虎，在通話中文世潤請金宣虎以節目名稱的三個關鍵字來創作一段三行詩看看，另外還附加測試他的綜藝感是否還在，金宣虎更在此展現了自己的反轉魅力，宣告正式回歸綜藝。



前往泰國的幾日前，三人來到文世潤的露營網站上舉辦了全國性的「吃貨首次Workshop」，金宣虎一看到製作單位針對「臀部尺寸」所準備的椅子，自己的只有S號，與兩位重量級的大哥不同，立刻說道「這節目對待嘉賓有點差別待遇啊～」立即展現幽默綜藝感。接下來三人就投入大吃烤五花肉以及金宣虎演員最愛的辣炒年糕。文世潤表示演員們總是要擔心身材管理問題，金宣虎則說「我為了拍攝這節目已經先增胖7公斤了！」令大家笑聲不斷。



吃飽喝足後，三人接下來還進行如何標準說出泰文的環節，必須標準說出「洗手間在哪裡」的泰語，沒想到外國語大學出身的金峻炫原本信心滿滿，沒想到他一念出竟被翻譯機判斷為「有可以坐的空位嗎？」完全脫離本意，接下來金宣虎又說出更有趣的反轉言論，讓節目的觀眾們再度捧腹大笑。請大家期待晚間完整播出的《以吃為先的兄弟們2》。



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