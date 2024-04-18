韓劇新晉「少年男主專業戶」！《淚之女王》《財閥家的小兒子》《海岸村恰恰恰》《還魂》都有他，差點當偶像的一米八高中生文成賢

上一任「男神少年時期專業戶」南多凜服完兵役轉型輕熟男，新一代專業戶已經崛起！最近兩部on檔劇《淚之女王》《美女與純情男》共享同一位少年演員，不僅外形帥氣，演技也值得信賴！

《淚之女王》男主金秀賢少年時期溫柔體貼、《美女與純情男》男主智鉉寓少年時期活潑調皮，從造型到氣質都大相徑庭，其實演員是同一位——新人演員文成賢。





文成賢2006年出生，目前就讀韓林演藝藝術高中，下下月才要過18周歲生日，身高已突破180cm。 也許是帥氣外形和高挑身材太醒目，文成賢早早被FNC娛樂星探街頭挖角、中學一年級開始當偶像練習生。



2021年首次出演電視劇《你好？是我！》後一發不可收拾，短短一年間演了6部劇，2022年5月正式與FNC娛樂簽下演員合約。

這一年裡文成賢演過的角色包括：《你好？是我！》女主姨甥「蔡聖優」、《黑道律師文森佐》腹黑boss張俊宇/張漢碩（玉澤演 飾）少年時期、《海岸村恰恰恰》「洪班長」洪鬥植（金宣虎 飾）少年時期：







還有《只一人》男主閔雨天（金景南 飾）、《豬玀之王》班長姜敏（吳珉錫 飾）、《流星》孔泰成（金永大 飾）的少年時期。





簽約FNC之後，文成賢繼續保持高產，在多部劇中飾演男主角或男二號的少年時期，例如《還魂》深情男二徐律（黃旼炫 飾）、《財閥家的小兒子》暴躁但不太聰明的大哥陳星俊（金南喜 飾）：





《愛情的理解》河常秀（柳演錫 飾）、《戀人》李張灦（南宮珉 飾）等等。





也有不是男主少年時期的角色，例如《王后傘下》善良溫柔的高貴人長男「心昭君」：



文成賢曾在采訪中透露心目中的演員榜樣是朴敘俊，因為朴敘俊喜劇正劇都能駕馭，有著讓角色真實可信的能力。

也許是個性低調，文成賢個人IG目前只有6.8萬粉絲，這枚優質潛力股當然要立即關注起來啦！



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