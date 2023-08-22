申敏儿携男友金宇彬出席经纪人和《海岸村恰恰恰》副导演婚礼！金宣虎也来了

恋爱了9年的申敏儿和金宇彬一同出席了友人的婚礼。

20日，申敏儿在个人IG即时动态中分享了新影片，并配文表示：「我太紧张了，不知道该怎么做，神么都想不起来。」 影片则是申敏儿在经纪人婚礼上朗诵祝词的背影。 申敏儿的经纪人与申敏儿主演的tvN电视剧《海岸村恰恰恰》的副导演在这一天举行了婚礼。



申敏儿穿著端庄的黑色礼服，绑著温柔的低丸子头，正面向宾客朗读祝词，背影看上去十分纤瘦。 当天出席婚礼的还有同剧组的金宣虎和李相二，而最引人注目的则是申敏儿的男友金宇彬也一同亮相了，在众人和新郎新娘的大合照中，金宇彬就站在了申敏儿的身后。



看到这一幕的网友和粉丝们忍不住评论：「太般配了」、「热恋9年，怎么还这么甜蜜」、「希望你俩快点结婚」等。

申敏儿和金宇彬与2015年公开认爱，成为娱乐圈里著名的演员CP。 2017年金宇彬突然宣布自己罹患癌症，暂退娱乐圈安心养病，在此期间申敏儿一直陪伴在男友身边，还被路人拍到陪同金宇彬前往医院治疗。 幸运的是目前金宇彬已经痊愈，并正式回归影视剧圈，他和申敏儿稳定交往9年，经常被民众催婚。

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