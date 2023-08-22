今年4月就殺青！車銀優＆朴圭瑛主演漫改劇《犬系戀人》終於消息，韓媒曝：將在10月播出！

今日（22日）據韓媒 The Fact 報導，新劇《犬系戀人》被編成MBC週中電視劇，將在10月首播。

多位電視台相關人士透露：「雖然今年4月就結束拍攝，但是沒有得到編排的《犬系戀人》最近確定在MBC播出。」

《犬系戀人》講述因為家庭詛咒，女主角「韓海娜」一旦和人親吻，就會在午夜變成小白狗。若要解除詛咒，只能在狗狗的狀態下再次親吻。某次聚餐，海娜喝醉了，錯把總是對她臭臉的同事「陳書元」，當成暗戀對象「李寶謙」親上去。

作品改編自在2年的連載期間一直保持9.9分的評分，沒有錯過 NAVER 週日網路漫畫第一名的人氣作品。車銀優飾演非常害怕狗的男人「陳書元」；朴圭瑛飾演因為家族詛咒，凡是與異性接吻就會變成小狗的「韓海娜」，當時選角一公開就成爲話題。除此之外，還有李玹雨、尹賢秀、柳亞伯等青春演員大舉出擊。



特別是兩位演員在2018年就曾在 URBAN ZAKAPA 的《今夜變得特別》的 MV 中合作過，時隔4年多作爲男女主人公再次見面Ｍ因此他們即將展現的「化學反應」也受到了很多關注。



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