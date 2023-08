「逆行神話」Brave Girls改名重新出發！新專輯銷量慘淡，最慘一天只賣出3張

以BBGIRLS之名全新出發的Brave Girls帶著新專輯回歸。

Brave Girls憑藉一曲《Rollin'》締造了締造了超強的「逆行神話」,從名不見經傳小糊團(糊團指音源、專輯成績不佳,名氣很低的愛豆團)一躍成為大勢。 而就在今年年初Brave Girls與老東家約滿不續,離開了一手打造她們的「勇敢的兄弟」。

轉投華納音樂(韓國)旗下的Brave Girls也更換了團名,現在叫「BBGIRLS」,並於8月3日發行了新單曲專輯《ONE MORE TIME》,同名主打歌取樣靈魂樂大師Rick James的《Give To Me Baby》,是突出復古聲音的舞曲。



根據專輯統計網站「HANTEO」顯示,截至止17日《ONE MORE TIME》共售出 6110張。 以單日銷量來看,銷量最低的一天僅售出3張。 比起IVE、aespa、NEWJEANS、(G)I-DLE大熱女團動不動就接近百萬的專輯銷量,多少有些遺憾。



前段時間BBGIRLS曾表示:「這次的新曲可以說是綜合了4名成員的意見,新曲是我們自己挑的,編舞也是一起創作的,我們4人非常積極地參與其中。 我們以全新的隊名重新出發,希望可以拿到新人獎,還想有海外活動。」

