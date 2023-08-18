韶宥這身材也太勁爆了！穿比基尼熱舞，韓網友熱評：圈內貝果女順位要重新排名了

女團 SISTAR 出身的歌手韶宥（昭宥）肉感好身材根本藏不住。

前兩日韶宥出席了在首爾 Banya Tree Club & Spy 舉辦的泳池派對，韶宥帶著新歌《ALOHA》登場。 當天為了符合泳池派對的氛圍，韶宥穿著紅色比基尼亮相，下半身搭配了超短牛仔短褲，好身材一覽無餘，胸前稱得上是波濤「胸」湧，熱辣又性感，這樣凹凸有致的身材連女生看了都迷糊。



看到現場影片的粉絲和網友紛紛留言表示：「妳為什麼不去參加 Water Bomb」、「K-POP界貝果女神（韓國形容有著可愛臉蛋性感身材的女生）」、「重新整理了圈內貝果女排名」、「韶宥擁有了一切（韓文中韶宥和所有發音相同）」、「作為女生的我都驚嘆她身材太好了」等。

SISTAR 解散之後韶宥開啟了SOLO活動，7月底發行了第二張迷你專輯《Summer Recipe》。 除了音樂活動外，韶宥也積極亮相各大綜藝節目，前幾日在綜藝節目《心酸當鋪》中爆料與藝人男友出行時的糗事，一度登上熱搜。 韶宥和藝人男友前往仁川海邊出遊，為了避開人群一直開車向前，卻不小心陷入沙灘裡，但因為兩人都是藝人，不敢叫救援車，最後只能自己下車用鞋子挖沙，廢了好大力氣才把車子推出來。

新歌〈ALOHA 〉(Feat. Bora)



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