「逆行神话」Brave Girls改名重新出发！新专辑销量惨澹，最惨一天只卖出3张

以BB Girls之名全新出发的Brave Girls带著新专辑回归。

Brave Girls凭藉一曲《Rollin'》缔造了缔造了超强的「逆行神话」，从名不见经传小糊团（糊团指音源、专辑成绩不佳，名气很低的爱豆团）一跃成为大势。 而就在今年年初Brave Girls与老东家约满不续，离开了一手打造她们的「勇敢兄弟」。

转投华纳音乐（韩国）旗下的Brave Girls也更换了团名，现在叫「BB Girls」，并於8月3日发行了新单曲专辑《ONE MORE TIME》，同名主打歌取样灵魂乐大师Rick James的《Give To Me Baby》，是突出复古声音的舞曲。



根据专辑统计网站「HANTEO」显示，截至止17日《ONE MORE TIME》共售出 6110张。 以单日销量来看，销量最低的一天仅售出3张。 比起IVE、aespa、NEWJEANS、（G）I-DLE大热女团动不动就接近百万的专辑销量，多少有些遗憾。



前段时间BB Girls曾表示：「这次的新曲可以说是综合了4名成员的意见，新曲是我们自己挑的，编舞也是一起创作的，我们4人非常积极地参与其中。 我们以全新的队名重新出发，希望可以拿到新人奖，还想有海外活动。」

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