金世正10月15日以歌聲相約台北見 本週六13：14 全面啟售

出道七年，金世正終於要親自推開這扇「門」，用歌聲與全亞洲粉絲相見歡！最近在《驅魔麵館2》表現依舊搶眼的花路女孩金世正，除了即將推出的個人首張專輯，更要展開首次亞洲巡迴演唱會【2023 KIM SEJEONG 1st CONCERT TOUR ‘The 門’】，台北站則確定要在10月15日於Zepp New Taipei開唱，門票於本週六13:14以實名制在KKTIX售票網站啟售。

經過從《驅魔麵館》的驅魔少女都哈娜再到《社內相親》與安孝燮大談甜寵愛情的申夏莉，金世正在戲劇方面表現出色，在疫情期間以精湛演技深植人心，熱愛唱歌的她也終於完成個人首張專輯「門」，並同時挑戰11個都市的巡迴演唱會計畫，除了以專輯為主軸，或許也將會有令大家意想不到的歌曲出現。



演戲、主持、創作、舞蹈、歌唱都難不倒她，除了9月底將開始幾乎是每週一場演唱會的密集行程，金世正最期待的莫過於能跟各地粉絲相見，從9月23、24日的首爾出發，接著前往香港、馬尼拉、雅加達、台北、東京、新加坡、吉隆坡、曼谷、墨爾本、雪梨共11個城市；去年底她首度到東京舉辦見面會時，金世正透露很擔心現場真的會有人來嗎，直到聽工作人員表示非常多人到場，才鬆了一口氣，也因此這次亞洲巡迴對她來說將是人生最大的挑戰。雖然是演唱會，但金世正的福利並沒有缺席，從全場Send-Off會、台灣場限定海報，再到可抽15人一組的大合照、親筆簽名明信片、親筆簽名拍立得，全場對號坐席，採實名制，本週六（19日）下午13:14在KKTIX售票網站全面啟售。



【2023 KIM SEJEONG 1st CONCERT TOUR ‘The 門’ IN TAIPEI】

售票日期：2023年8月19日(週六)，13:14開賣

售票方式：實名制，KKTIX售票網站販售

演出日期：2023年10月15日(週日)，18:00開演

演出地點：Zepp New Taipei (新北市新莊區新北大道四段3號8樓)

票價(NTD)：A區 $5,280 / B區 $4,680 / C區 $3,680 /身障區 $2,640 ，全場對號坐席。

※本活動採全場實名制，購票時須填具：

1.身分證件號碼(含身分證、護照、居留證等由公部門所發之證件證號)

2.姓名(與所附證件號碼一致之真實姓名)

入場時需持票並核對證件正本，如有不符，不得入場。



購票福利：

福利1

全場與KIM SEJEONG的Send-Off會。

福利2

台灣場限定海報：不限區域一人一票憑票兌換壹份

福利3

與KIM SEJEONG合照(15人/組)共300名：抽選A區210名，B區60名，C區30名。

福利4

親筆簽名明信片共100名：抽選A區70名，B區20名，C區10名。

福利5

親筆簽名拍立得共20名：抽選A區15名，B區5名。

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