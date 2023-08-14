超諷刺的保時捷示威！SEVENTEEN Joshua對緋聞視而不見，冷處理態度引粉絲暴怒！

「他談戀愛都這麼轟轟烈烈，我們脫粉為什麼不能轟轟烈烈？」 在Joshua戀愛風波中，中國粉絲們的行動最為激烈。

SEVENTEEN迎來了出道以後最大的關注，成員Joshua連續多日登上theqoo、PANN和Twitter熱搜，只因戀愛被抓包。 他頻繁在IG上秀恩愛，與女友使用情侶單品，演唱會上出現在某個特定區域只為和女友互動...... 暴怒的中國克拉妹直接雇了3輛保時捷在HYBE娛樂門口進行示威，緊跟其後的卡車上輪番播放示威宣言。



The Porsche team has arrived at SM

#조슈아여친 pic.twitter.com/kIqaLsx7Mv — yeee L (@yeeeL__) August 13, 2023

SM YG JYP HYBE 주변에 있는 포르쉐 팀들

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老實說，過去愛豆談戀愛就是「死罪」，但隨著社會的發展，越來越強調尊重他人意願和社會多樣性，粉絲們對愛豆的戀情也逐漸包容，心平氣和地接受本命戀愛早就是大趨勢。 不少愛豆在被拍到戀情後會大方承認，有些人甚至會主動公開，對此粉絲和民眾也多展現出了尊重的態度。 比如前幾日引爆全球粉絲地震的BLACKPINK JISOO和男演員安普賢的戀情，送上祝福的粉絲要比回踩的粉絲多得多。

但為什麼到了Joshua這裡待遇卻這麼天差地別呢，不僅卡車示威，還直接要求他退團？ Joshua的戀情主要散播途徑為SNS和貼吧，他和緋聞女友A某把IG頭像改成情侶照，同款服裝、手機殼、配飾等頻頻出現在A某的IG裡。 而引燃粉絲怒火的導火索則是SVT7月的演唱會，粉絲在付費的演唱會影片中看到了A某的身影，Joshua出現在特定區域，只是為了和女友互動。 一票難求的演唱會門票，A某和閨蜜一連三座，粉絲們以為Joshua熱情的招手，也只是他和女友之間的暗號而已。

對比其他12名成員，Joshua很少和粉絲互動，今年在WEVERSE上一場直播都沒有，也鮮少在WEVERSE上公開照片。 他和粉絲唯一的交流途徑只剩IG，而IG又成了他和A某的LOVESTAGRAM（LOVE+INSTAGRAM），也正說明了他根本沒打算隱藏他的戀情，這一行為令粉絲震怒，認為他根本就沒把粉絲放在眼裡。



조슈아 여친, 조슈아 커플템 모아놓고 보니

많기도..하다.. 커플템도 커플템인데 그냥 한 옷을 같이 공유했다는 거... 근데 나 포함 팬들은 걍 조슈아 손민수한다고 따라 산... 아ㅡ존나 눈물난다; pic.twitter.com/ykFvaLwQGe — . (@1111woow1111) August 7, 2023

事情已經發生了一週，SEVENTEEN所屬經紀公司PLEDIS未做出任何回應，這更是在粉絲的怒火上澆油。 當愛豆爆出戀情時，經紀公司對應方式多為「這是藝人私生活，無法確認」或「冷處理」不做任何回應，本次PLEDIS也堅守了這一路線，但他們卻忘了此類處理方式只適用於平時在舞台或鏡頭外對本職工作盡心盡力，或在粉絲-愛豆關係上沒有有較大影響的成員。 話又說回來，現在無論PLEDIS如何回應都無法平息粉絲的怒火，粉絲們不能容忍毫無誠意的道歉，而公司提及戀情也頗有壓力。 也許他們該祈求時間過得再快些，把一切問題交給時間解決。

粉絲們或許也看清了公司和Joshua想要冷處理的態度，但他們並沒有輕易退縮，持續在網路上提及「Joshua女友」等詞條，不停炒熱度，這才出現了中國粉絲保時捷示威的排場。 愛豆和粉絲的關係一直不可分割，沉默態度也只會令事情越演愈烈，使得藝人、公司與粉絲之間的信賴關係出現了裂痕。



總體而言，「Joshua事件」揭示了偶像戀愛在粉絲心中的重要性，同時也引發了一場關於偶像行為與粉絲權益的討論。

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