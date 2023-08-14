超讽刺的保时捷示威！SEVENTEEN Joshua对绯闻视而不见，冷处理态度引粉丝暴怒！

「他谈恋爱都这么轰轰烈烈，我们脱粉为什么不能轰轰烈烈？」 在Joshua恋爱风波中，中国粉丝们的行动最为激烈。

SEVENTEEN迎来了出道以后最大的关注，成员Joshua连续多日登上theqoo、PANN和Twitter热搜，只因恋爱被抓包。 他频繁在IG上秀恩爱，与女友使用情侣单品，演唱会上出现在某个特定区域只为和女友互动...... 暴怒的中国克拉妹直接雇了3辆保时捷在HYBE娱乐门口进行示威，紧跟其后的卡车上轮番播放示威宣言。



The Porsche team has arrived at SM

#조슈아여친 pic.twitter.com/kIqaLsx7Mv — yeee L (@yeeeL__) August 13, 2023

SM YG JYP HYBE 주변에 있는 포르쉐 팀들

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老实说，过去爱豆谈恋爱就是「死罪」，但随著社会的发展，越来越强调尊重他人意愿和社会多样性，粉丝们对爱豆的恋情也逐渐包容，心平气和地接受本命恋爱早就是大趋势。 不少爱豆在被拍到恋情后会大方承认，有些人甚至会主动公开，对此粉丝和民众也多展现出了尊重的态度。 比如前几日引爆全球粉丝地震的BLACKPINK JISOO和男演员安普贤的恋情，送上祝福的粉丝要比回踩的粉丝多得多。

但为什么到了Joshua这里待遇却这么天差地别呢，不仅卡车示威，还直接要求他退团？ Joshua的恋情主要散播途径为SNS和贴吧，他和绯闻女友A某把IG头像改成情侣照，同款服装、手机壳、配饰等频频出现在A某的IG里。 而引燃粉丝怒火的导火索则是SVT7月的演唱会，粉丝在付费的演唱会影片中看到了A某的身影，Joshua出现在特定区域，只是为了和女友互动。 一票难求的演唱会门票，A某和闺蜜一连三座，粉丝们以为Joshua热情的招手，也只是他和女友之间的暗号而已。

对比其他12名成员，Joshua很少和粉丝互动，今年在WEVERSE上一场直播都没有，也鲜少在WEVERSE上公开照片。 他和粉丝唯一的交流途径只剩IG，而IG又成了他和A某的LOVESTAGRAM（LOVE+INSTAGRAM），也正说明了他根本没打算隐藏他的恋情，这一行为令粉丝震怒，认为他根本就没把粉丝放在眼里。



조슈아 여친, 조슈아 커플템 모아놓고 보니

많기도..하다.. 커플템도 커플템인데 그냥 한 옷을 같이 공유했다는 거... 근데 나 포함 팬들은 걍 조슈아 손민수한다고 따라 산... 아ㅡ존나 눈물난다; pic.twitter.com/ykFvaLwQGe — . (@1111woow1111) August 7, 2023

事情已经发生了一周，SEVENTEEN所属经纪公司PLEDIS未做出任何回应，这更是在粉丝的怒火上浇油。 当爱豆爆出恋情时，经纪公司对应方式多为「这是艺人私生活，无法确认」或「冷处理」不做任何回应，本次PLEDIS也坚守了这一路线，但他们却忘了此类处理方式只适用於平时在舞台或镜头外对本职工作尽心尽力，或在粉丝-爱豆关系上没有有较大影响的成员。 话又说回来，现在无论PLEDIS如何回应都无法平息粉丝的怒火，粉丝们不能容忍毫无诚意的道歉，而公司提及恋情也颇有压力。 也许他们该祈求时间过得再快些，把一切问题交给时间解决。

粉丝们或许也看清了公司和Joshua想要冷处理的态度，但他们并没有轻易退缩，持续在网路上提及「Joshua女友」等词条，不停炒热度，这才出现了中国粉丝保时捷示威的排场。 爱豆和粉丝的关系一直不可分割，沉默态度也只会令事情越演愈烈，使得艺人、公司与粉丝之间的信赖关系出现了裂痕。



总体而言，「Joshua事件」揭示了偶像恋爱在粉丝心中的重要性，同时也引发了一场关於偶像行为与粉丝权益的讨论。

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