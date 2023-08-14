《我的出走日記》播畢一年後的售後！「廉家老二」李民基帶著 EXO SUHO去看「具氏」孫錫求的舞台劇

三位各具特色的帥哥同框，畫面真是太美好啦～！
曾在 JTBC 熱門韓劇《我的出走日記》合作過的李民基跟孫錫求一年後再次同框，李民基與 EXO SUHO（金俊勉）同行，一起去看孫錫求的舞台劇表演。
▼李民基在個人IG上，分享了跟SUHO以及孫錫求的合照，三人笑得非常燦爛！《我的出走日記》播畢一年多後還有在聯繫的李民基&孫錫求，讓劇迷們看了很感動。
— ぽ～やん (@poyan0116) August 12, 2023
#이민기 #leeminki #イミンギ #손석구 #SonSukku #ソンソック #수호 #suho #スホ pic.twitter.com/Sya6B8YwN5
Gu - Changhee (2022 and 2023) #SonSukKu #손석구 #LeeMinKi #이민기 #MyLiberationNotes pic.twitter.com/lPImHysjGc— 꾸 (@sukkuseon) August 12, 2023
李民基與孫錫求因合作《我的出走日記》結緣，此外，李民基與SUHO目前合作的新劇是《摸心第六感》和韓志旼一起攜手主演，看起來在下戲後，關係好到可以一起出去約個會的程度，意料之外的同框讓網友們相當驚喜。
▼《摸心第六感》預告：
Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
廣告