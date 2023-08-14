《我的出走日記》播畢一年後的售後！「廉家老二」李民基帶著 EXO SUHO去看「具氏」孫錫求的舞台劇

三位各具特色的帥哥同框，畫面真是太美好啦～！

曾在 JTBC 熱門韓劇《我的出走日記》合作過的李民基跟孫錫求一年後再次同框，李民基與 EXO SUHO（金俊勉）同行，一起去看孫錫求的舞台劇表演。

▼李民基在個人IG上，分享了跟SUHO以及孫錫求的合照，三人笑得非常燦爛！《我的出走日記》播畢一年多後還有在聯繫的李民基&孫錫求，讓劇迷們看了很感動。

李民基與孫錫求因合作《我的出走日記》結緣，此外，李民基與SUHO目前合作的新劇是《摸心第六感》和韓志旼一起攜手主演，看起來在下戲後，關係好到可以一起出去約個會的程度，意料之外的同框讓網友們相當驚喜。



▼《摸心第六感》預告：



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