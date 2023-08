「PEAK TIME」9月17日又來啦! TEAM 24：00、DKB與BAE 173期待呈現最強舞台會粉絲！

號召集結已出道男團為名一較高下,堪稱今年最精彩、各團實力最接近的「PEAK TIME」,自播出後便受到龐大粉絲關注,隨著每個團體一步一腳印朝著夢想邁進,日前成功舉辦完日場與夜場的「PEAK TIME CONCERT [YOUR TIME] IN TAIPEI(VANNER x SEVENUS x M.O.N.T)」後,主辦單位以最快時間重磅宣布,「PEAK TIME」第三名TEAM 24:00的金丙周、文鐘業、熙都、GON四位成員;第四名DKB的E-CHAN、D1、TEO、GK、HEECHAN、LUNE、JUNSEO、YUKU、HARRY-JUNE九位成員,以及第五名BAE173的J-MIN、翰潔、YOOJUN、MUZIN、JUNSEO、YOUNGSEO、DOHA、BIT八位成員,共計二十一帥將在9/17空降「台北TICC國際會議中心」開唱,屆時不但要帥翻現場,還要用最精彩的舞台演出,帶給所有粉絲最HIGH的享受!

「PEAK TIME」冠軍至第六名,除了5/5至7號三日,在首爾共舉行五場演出,6/24、25號在釜山共舉行兩場演出,緊接著也在7/22、23號再回首爾舉辦安可場,「PEAK TIME」六團合體巡演便暫時告一段落,除了期間7/15當天,一連來台北舉辦日場與夜場的「PEAK TIME CONCERT [YOUR TIME] IN TAIPEI(VANNER x SEVENUS x M.O.N.T)」外,每組團體均工作滿檔,紛紛展開各類商演與訂製新專輯等行程,因此讓「PEAK TIME CONCERT [YOUR TIME] IN TAIPEI(TEAM 24:00 x DKB x BAE173)」三組人氣團於9/17合體更是珍貴可期,而三組成員也不約而同表示,超期待這次台北之行,更要親自與所有粉絲致上感謝支持:「這次能親自來到大家面前,我們非常開心,聽說粉絲相當熱情,當天我們除了將帶來最精彩的演出外,也希望能好好的跟所有粉絲答謝,各位每一個加油與掌聲,我們都收到了!」。







「PEAK TIME」自播出後,其聲量屢創新高,隨著每一集的戰況起伏,都會在社群上締造迴響,尤其最終集的殊死戰,更是破記錄的拿下各大社群關鍵字榜首,其中更有不少成員名字,也成為了搜尋大熱門,透過比賽,不但看到台上的演出,同時也細膩道出成員幕後的成長點滴,讓不少粉絲深深感動與致敬,成員的成功絕非一朝一夕得來,也因為如此,讓「PEAK TIME」不但獲得高收視,也贏得超高口碑肯定!而這次TEAM 24:00、DKB與BAE 173的台北演出,也是除了南韓外,唯一一個「PEAK TIME」六團都造訪的地方!為了讓大家看到最強的唱功與舞技,目前三團成員已全面進入準備,「PEAK TIME CONCERT [YOUR TIME] IN TAIPEI(TEAM 24:00 x DKB x BAE173)」訂於9/17於「TICC台北國際會議中心」舉辦。





