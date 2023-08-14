「PEAK TIME」9月17日又來啦! TEAM 24：00、DKB與BAE 173期待呈現最強舞台會粉絲！

號召集結已出道男團為名一較高下，堪稱今年最精彩、各團實力最接近的「PEAK TIME」，自播出後便受到龐大粉絲關注，隨著每個團體一步一腳印朝著夢想邁進，日前成功舉辦完日場與夜場的「PEAK TIME CONCERT [YOUR TIME] IN TAIPEI（VANNER x SEVENUS x M.O.N.T）」後，主辦單位以最快時間重磅宣布，「PEAK TIME」第三名TEAM 24：00的金丙周、文鐘業、熙都、GON四位成員；第四名DKB的E-CHAN、D1、TEO、GK、HEECHAN、LUNE、JUNSEO、YUKU、HARRY-JUNE九位成員，以及第五名BAE173的J-MIN、翰潔、YOOJUN、MUZIN、JUNSEO、YOUNGSEO、DOHA、BIT八位成員，共計二十一帥將在9/17空降「台北TICC國際會議中心」開唱，屆時不但要帥翻現場，還要用最精彩的舞台演出，帶給所有粉絲最HIGH的享受！

「PEAK TIME」冠軍至第六名，除了5/5至7號三日，在首爾共舉行五場演出，6/24、25號在釜山共舉行兩場演出，緊接著也在7/22、23號再回首爾舉辦安可場，「PEAK TIME」六團合體巡演便暫時告一段落，除了期間7/15當天，一連來台北舉辦日場與夜場的「PEAK TIME CONCERT [YOUR TIME] IN TAIPEI（VANNER x SEVENUS x M.O.N.T）」外，每組團體均工作滿檔，紛紛展開各類商演與訂製新專輯等行程，因此讓「PEAK TIME CONCERT [YOUR TIME] IN TAIPEI（TEAM 24：00 x DKB x BAE173）」三組人氣團於9/17合體更是珍貴可期，而三組成員也不約而同表示，超期待這次台北之行，更要親自與所有粉絲致上感謝支持：「這次能親自來到大家面前，我們非常開心，聽說粉絲相當熱情，當天我們除了將帶來最精彩的演出外，也希望能好好的跟所有粉絲答謝，各位每一個加油與掌聲，我們都收到了！」。







「PEAK TIME」自播出後，其聲量屢創新高，隨著每一集的戰況起伏，都會在社群上締造迴響，尤其最終集的殊死戰，更是破記錄的拿下各大社群關鍵字榜首，其中更有不少成員名字，也成為了搜尋大熱門，透過比賽，不但看到台上的演出，同時也細膩道出成員幕後的成長點滴，讓不少粉絲深深感動與致敬，成員的成功絕非一朝一夕得來，也因為如此，讓「PEAK TIME」不但獲得高收視，也贏得超高口碑肯定！而這次TEAM 24：00、DKB與BAE 173的台北演出，也是除了南韓外，唯一一個「PEAK TIME」六團都造訪的地方！為了讓大家看到最強的唱功與舞技，目前三團成員已全面進入準備，「PEAK TIME CONCERT [YOUR TIME] IN TAIPEI（TEAM 24：00 x DKB x BAE173）」訂於9/17於「TICC台北國際會議中心」舉辦。





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