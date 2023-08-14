「PEAK TIME」9月17日又来啦! TEAM 24：00、DKB与BAE 173期待呈现最强舞台会粉丝！

号召集结已出道男团为名一较高下，堪称今年最精彩、各团实力最接近的「PEAK TIME」，自播出后便受到庞大粉丝关注，随著每个团体一步一脚印朝著梦想迈进，日前成功举办完日场与夜场的「PEAK TIME CONCERT [YOUR TIME] IN TAIPEI（VANNER x SEVENUS x M.O.N.T）」后，主办单位以最快时间重磅宣布，「PEAK TIME」第三名TEAM 24：00的金丙周、文钟业、熙都、GON四位成员；第四名DKB的E-CHAN、D1、TEO、GK、HEECHAN、LUNE、JUNSEO、YUKU、HARRY-JUNE九位成员，以及第五名BAE173的J-MIN、翰洁、YOOJUN、MUZIN、JUNSEO、YOUNGSEO、DOHA、BIT八位成员，共计二十一帅将在9/17空降「台北TICC国际会议中心」开唱，届时不但要帅翻现场，还要用最精彩的舞台演出，带给所有粉丝最HIGH的享受！

「PEAK TIME」冠军至第六名，除了5/5至7号三日，在首尔共举行五场演出，6/24、25号在釜山共举行两场演出，紧接著也在7/22、23号再回首尔举办安可场，「PEAK TIME」六团合体巡演便暂时告一段落，除了期间7/15当天，一连来台北举办日场与夜场的「PEAK TIME CONCERT [YOUR TIME] IN TAIPEI（VANNER x SEVENUS x M.O.N.T）」外，每组团体均工作满档，纷纷展开各类商演与订制新专辑等行程，因此让「PEAK TIME CONCERT [YOUR TIME] IN TAIPEI（TEAM 24：00 x DKB x BAE173）」三组人气团於9/17合体更是珍贵可期，而三组成员也不约而同表示，超期待这次台北之行，更要亲自与所有粉丝致上感谢支持：「这次能亲自来到大家面前，我们非常开心，听说粉丝相当热情，当天我们除了将带来最精彩的演出外，也希望能好好的跟所有粉丝答谢，各位每一个加油与掌声，我们都收到了！」。







「PEAK TIME」自播出后，其声量屡创新高，随著每一集的战况起伏，都会在社群上缔造回响，尤其最终集的殊死战，更是破记录的拿下各大社群关键字榜首，其中更有不少成员名字，也成为了搜寻大热门，透过比赛，不但看到台上的演出，同时也细腻道出成员幕后的成长点滴，让不少粉丝深深感动与致敬，成员的成功绝非一朝一夕得来，也因为如此，让「PEAK TIME」不但获得高收视，也赢得超高口碑肯定！而这次TEAM 24：00、DKB与BAE 173的台北演出，也是除了南韩外，唯一一个「PEAK TIME」六团都造访的地方！为了让大家看到最强的唱功与舞技，目前三团成员已全面进入准备，「PEAK TIME CONCERT [YOUR TIME] IN TAIPEI（TEAM 24：00 x DKB x BAE173）」订於9/17於「TICC台北国际会议中心」举办。





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