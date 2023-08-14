對於D社曝光的戀愛緋聞，YG娛樂從來不敢隱瞞說謊！原來恩怨長達15年啊

韓娛圈藝人們的戀情消息，D社一直走在最前端！

8月3日，D社（Dispatch）獨家報導了頂流女團 BLACKPINK JISOO 和男演員安普賢的戀情，YG娛樂不再像之前那樣回應模棱兩可，而是罕見地承認「兩人互有好感，正在一點點互相了解中，請大家用溫暖的視線看待他倆。」 同日韓網知名交流網站 PANN 上就出現了一則名為「YG對藝人戀情不敢隱瞞撒謊的理由」的貼文。

撰寫者在貼文中表示，「YG不敢在戀情緋聞上撒謊的主要原因就是D社，只要YG撒謊不認帳，D社就會放出手中掌握的消息狠狠打臉YG。 當年GD和水原希子不願意承認戀情，每次GD去日本的時候，D社就會派6名記者24小時輪班盯梢，像私生一樣全程跟蹤。 GD日本粉絲都說有D社在，GD就別想有任何隱私。 這也是YG在旗下藝人爆出戀愛緋聞時候無法說謊的原因。

BLACKPINK 其他成員爆出戀情時，YG也不敢正面否認。 BLACKPINK 現在是D社的重點監控對象，YG就更不敢輕易否認了，到了安普賢那裡直接乾脆承認。 前幾天 BLACKPINK 出國，記者要求成員比心，Rosé、LISA 和 JISOO 比心數次之後才讓她們進去，JENNIE 只打了個招呼沒比心，結果一群記者嘰嘰歪歪，他們一直盯著成員們等著挑刺，為什麼只盯著 GD 和 BLACKPINK 呢？ 因為他們是 YG 的頂樑柱啊，D社演唱會也只有 YG 沒去，YG 是唯一一家無心和D社搞好關係的經紀公司。」



此貼文一出即刻引發韓網熱議（目前已被刪除），引來不少網友評論，大家表示：「D社的爆料也不全是真的，GD 是D社最大的受害者，服役期間被挖享受特權導致他被罵得體無完膚，最後D社不痛不癢地道了個歉而已」、「D社像個私生」、「JISOO 都直接承認了，YG 也沒什麼好說的吧」、「被爆戀情對愛豆事業打擊很大，還好 GD 和 BP 沒有被他們挾制住」、「YG 和D社的恩怨長達15年之久」...等。

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