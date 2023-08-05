龍俊亨見超過千名粉絲太感動:「應該讓自己更帥一點再來」

韓國知名音樂製作人龍俊亨今日在新莊Zepp New Taipei開唱，睽違五年，終於在翹首以盼多年的台粉聲聲呼喚下，首度單獨在台灣開粉絲演唱會，一開賣即快速完售。龍俊亨特別為台粉學了幾句中文，下午聯訪時便由記者們認證十分標準，看見一樓二樓滿場的尖叫粉絲們，龍俊亨表示非常開心，還說:「應該讓自己更帥一點再來」！

這場期待已久的演出【2023 YONG JUN HYUNG FAN CONCERT [LONER's ROOM] INTAIPEI】8月5日晚上6點在新莊Zepp New Taipei舉行，一開場龍俊亨即連唱〈LONELY〉、〈Go Away〉、〈KOONG〉，並表示原本對於久違的海外舞台，見台灣粉絲還是有點緊張，也苦惱要為粉絲帶來哪些演出，有非常多的話想跟粉絲說，也有非常多的歌曲想唱給粉絲聽，但是跟粉絲一起享受了歌曲後，粉絲的應援也讓他放鬆不少。並且龍俊亨在演唱〈KOONG〉這首歌曲時，粉絲們精準地喊出了應援，讓他感到相當不可思議。



特別的是，龍俊亨也帶來剛發行不久的全英文創作歌曲〈LOVE SONG〉，這不僅是發佈後第一次表演此曲，更是選定台灣為第一次表演此曲的舞台，意義重大，龍俊亨也表示希望大家好好欣賞這首歌，歌詞中也蘊含了想跟大家訴說的話，雖然是全英文並且節奏又快，龍俊亨依舊帶來完美演出，令全場粉絲們尖叫聲不斷。



作為韓國音樂界的璀璨明星，龍俊亨以卓越的音樂才華和舞台魅力，攻占了無數粉絲的心。能輕鬆創作且駕馭多種音樂風格的他，以流暢的旋律和細膩的歌詞，在音樂舞台上綻放耀眼光芒。本次來台更是精心策劃了新曲和經典代表作共17首歌曲的演出，勢必能讓台灣的粉絲陶醉其中，大呼不虛此行！



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