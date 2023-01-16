團魂不滅！GFRIEND完整體慶祝8週年超感動～♥ 隊長所願追蹤還悄悄+1

人氣三代女團GFRIEND去年5月遺憾「解散」，敵不過七年魔咒，不過那其實不是成員們自願的結果，從她們後續仍舊表現的滿滿團魂來說，只能說GFRIEND「只是沒續約，而非解散」。

GFRIEND解散當年，她們還全員出席工作人員婚禮齊唱祝歌；隔年銀河（Eunha）、信飛（SinB）與嚴智（Umji）重組「VIVIZ」，各種蝴蝶元素儼然是連結了GFRIEND世界觀；VIVIZ一般沒有隊長，隊長只認所願（Sowon）一人。



今（16）日是GFRIEND出道8週年，6位成員再度全員合體，每位成員都發布一樣的合照慶祝，其它還有抱抱照、手指星星與蛋糕照，滿滿團魂感動所有Buddy（粉絲）。



睿隣（Yerin）還在限時動態PO了酒瓶瓶蓋做成的愛心天鵝，原來那是銀河的傑作，銀河標記了替她拍照的所願，並寫「哈，這張照片太大膽了，但既然是8週年就上傳吧」，不曉得是不是因為透露自己很愛喝才說「大膽」XD。



特別的是，在慶祝GFRIEND 8週年的幾小時前，隊長所願悄悄追蹤了GFRIEND官方帳號（IG@gfriendofficial），從追蹤5變成追蹤6，其他人還是維持著追蹤5，只互追隊友的模式♥。



見所願的舉動，Buddy紛紛猜測是不是官方帳號的所有權回到了GFRIEND成員的手裡？那麼，有沒有機會看見GFRIEND回歸呢？切拜～

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞