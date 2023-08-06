GFRIEND又现团魂完整合体！所愿写下「爱」♥ 银河写下密码99881234超感动ㅠㅠ

人气女团GFRIEND表面上虽然解散，但六个人Sowon（所愿）、Yerin（睿隣）、Eunha（银河）、Yuju（裕株）、SinB（信飞）与Umji（严智）的心还是一致，睿隣上个月在网综《No Back卓在勋》就曾说过那么一句话：「解散这个词不适用，（我们）现在只是在各自的岗位上努力。」

（影片4:46附近）



2021年Source Music宣告GFRIEND 6名成员离开公司，整个团体「GFRIEND」形同解散，但6个人依旧保有团魂与友谊，从Instagram她们之间的互动，还有追踪对象几乎只有彼此，便可略窥一二。

今年1月GFRIEND成军8周年纪念日，6人都发布了合体照，让GFRIEND粉丝Buddy们感动不已。时隔几个月的昨（6）日，6人再度合成完整体，一起吃了饭还一起拍人生四格留下美好回忆。



할머니들 건배사 : "건강하게, 99881234!"

촬영감독님 : "99881234가 뭐에요?"

"99세까지 88하게 살다가 1, 2, 3일 아프고 죽자 이말이야."



다큐를 보는 즐거움 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/35szJ862TY — Maybesomeday (@infinitybtwus) June 27, 2023

最感动的肯定是她们写下的话了吧！所愿写下「爱……」银河则写下一串密码「99881234」。「99881234」来自一档纪录片节目中奶奶们讲的话，她们说了干杯辞「要健康，99881234！」，摄影师问她们什么意思，一位奶奶回答：「到99岁为止都活得像88岁吧，1、2、3天后生病再死去。」蕴含了想要和彼此长长久久健健康康在一起，然后一起死去的意思。信飞在银河贴文底下留言附和：「99881234……f0rever……」



除了感动的，也有比较有趣的互动，睿隣贴文写「我们果然很开心」，信飞留言：「每次dress code都失败的女人」，银河则写：「五子棋什么时候到齐啊？」，严智则是「丢掉运动服吧♥」。她们会这样说是因为，8周年纪念睿隣就是「黑中一点白」的肇事者啊，当时她就发过文「dress code失败……（对不起）」所愿、信飞、银河与裕株纷纷留言吐槽「看点眼色吧♥」、「哈，独自越过了白线」、「五子棋失败」、「真的ㅋ」。



大家都相信她们有朝一日能再一同站上舞台合体发光吧！一定要记得睿隣说「解散不适用GFRIEND」时，也说了「以后会再次（一起）这样向大家问好」，一名睿隣的粉丝曾自制影片，将睿隣的话加上所愿否认解散的话，下这样的注解：比Buddy更爱小女友的是她们自己。



*延伸阅读：‎团魂不灭！GFRIEND完整体庆祝8周年超感动～♥ 队长所愿追踪还悄悄+1／

‎睿隣回答GFRIEND「解散一词不适用，只是在各自岗位努力」网翻队长所愿的话又哭了‎

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