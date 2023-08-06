新劇《全國死刑公投》朴海鎮、朴誠雄、林智妍團體海報公開氣勢超強！編劇&導演選角原因出乎意料

新劇《全國死刑公投》的編劇和導演透露了選角三位主角的理由，和他們令人意想不到的表現。

SBS 人氣漫改新劇《全國死刑公投》定檔在8月10日首播，講述針對巧妙繞過法律死角地帶的惡勢力罪犯進行的全國死刑公投，根據投票結果執行死刑任務和追求正義的警察之間，揭露事實真相的故事，由《圈套》的朴信宇導演和《月之戀人－步步驚心：麗》的趙允英編劇合作打造。



▼趙允英編劇表示朴海鎮是一個很有禮貌的人，甚至連台詞需要說髒話的時候都非常謹慎，即使非個人戲份的時候，也不會錯過可以練習劇本的排練機會，既完美又有責任感的一位演員。（朴海鎮飾演南部警察廳廣域搜查隊1組的組長「金武燦」，是個破案率極高、被破格升職的達人，在警察廳中用時最短、最年輕的廣域搜查隊組長。）



▼朴誠雄則是拋開過往作品中粗獷滑稽的形象，這一次展現了很多細膩情感的表演，相當出彩，由他來飾演權錫柱讓人感到非常幸福。（朴誠雄飾演的「權錫柱」，直接殺害對8歲女兒性暴力的罪犯後自首，在監獄長期服刑中的犯人。曾是韓國最知名的法學者，在監獄中被人稱呼為「教授」，享受著「大師級」般的待遇。）



▼林智妍獨特的發音和大膽的表演方式，讓我一直很想和她合作，也終於如願了。雖然她最近是以反派角色受到大眾關注，但我更想盡快讓大家看看她有多適合這個可愛又機智的警察角色。（林智妍飾演首爾警察廳網路安全局、任職第五年的警察「周炫」，通過特別錄用進入首爾警察廳，曾經是網路調查組的王牌，但現在既是眾所周知的受氣包，也是經常挨罵的人物。）



導演也稱讚三位演員很好的消化了自身角色，有許多高難度的拍攝也多虧了他們完美的準備而順利完成，請大家多多支持。



▼三版官方預告：



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