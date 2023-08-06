K-POP4代團代言哪家強？女團實力超群，奢華資源拿到手軟
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K-POP4代團代言哪家強？女團實力超群，奢華資源拿到手軟

明星   2023年8月6日   星期日10:02   Tracy  

（封面圖源：IG@newjeans_official、@for_everyoung10、@nmixx_official、@vernonline）

K-POP走到現在的第4代，在國際歌壇的地位逐漸走高，從他們代言的品牌來看就知道時尚資源好到爆。

今天就來說一說四代愛豆團們的代言，作為新生代愛豆團的他們，年紀不大卻已經是品牌全球代言人了。

NewJeans（全員品牌大使）
諧潾：DIOR韓國、全球大使（美容、時尚、珠寶&手錶類）

MinJi：CHANEL韓國大使（美容、時尚、珠寶&手錶類）

惠仁：LV全球大使

Hanni：GUCCI全球大使、AMANI Beauty大使

Danielle：BURBERRY全球大使、YSL Beauty大使

IVE：

張員瑛：MIUMIU韓國大使、PRADA珠寶類大使

安俞真：FENDI韓國大使

NMIXX（全員）：LOEWE全球大使

aespa（全員）：Chopard全球大使

SEVENTEEN：
VERNON：KENZON全球大使

ENHYPEN（全員）：PRADA品牌大使

STRAY KIDS：
黃鉉辰：VERSACE全球大使

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