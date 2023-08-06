K-POP4代團代言哪家強？女團實力超群，奢華資源拿到手軟

K-POP走到現在的第4代，在國際歌壇的地位逐漸走高，從他們代言的品牌來看就知道時尚資源好到爆。
今天就來說一說四代愛豆團們的代言，作為新生代愛豆團的他們，年紀不大卻已經是品牌全球代言人了。
NewJeans（全員品牌大使）
諧潾：DIOR韓國、全球大使（美容、時尚、珠寶&手錶類）
MinJi：CHANEL韓國大使（美容、時尚、珠寶&手錶類）
惠仁：LV全球大使
Hanni：GUCCI全球大使、AMANI Beauty大使
Danielle：BURBERRY全球大使、YSL Beauty大使
IVE：
張員瑛：MIUMIU韓國大使、PRADA珠寶類大使
安俞真：FENDI韓國大使
NMIXX（全員）：LOEWE全球大使
aespa（全員）：Chopard全球大使
SEVENTEEN：
VERNON：KENZON全球大使
ENHYPEN（全員）：PRADA品牌大使 [COVER STORY] 엔하이픈(ENHYPEN) X 프라다(PRADA) https://t.co/LtF0lbBREz @YouTube pic.twitter.com/5LIez1Pi9F
[COVER STORY] 엔하이픈(ENHYPEN) X 프라다(PRADA) https://t.co/LtF0lbBREz @YouTube pic.twitter.com/5LIez1Pi9F— TaekO (@tatado0902) July 28, 2023
STRAY KIDS：
黃鉉辰：VERSACE全球大使
To celebrate Hyunjin becoming Global Ambassador of Versace, Stays have been purchasing products from them including bags, glasses, shoes, perfumes, etc! Here’s a thread #HYUNJINxVERSACE #HyunjinForVersace @Versace pic.twitter.com/kZ9NoPV2c2— Hyunjin 현진 Central | Fan Acc (@HHJCentral) July 30, 2023
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