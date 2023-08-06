K-POP4代團代言哪家強？女團實力超群，奢華資源拿到手軟

K-POP走到現在的第4代，在國際歌壇的地位逐漸走高，從他們代言的品牌來看就知道時尚資源好到爆。

今天就來說一說四代愛豆團們的代言，作為新生代愛豆團的他們，年紀不大卻已經是品牌全球代言人了。

NewJeans（全員品牌大使）

諧潾：DIOR韓國、全球大使（美容、時尚、珠寶&手錶類）



MinJi：CHANEL韓國大使（美容、時尚、珠寶&手錶類）



惠仁：LV全球大使



Hanni：GUCCI全球大使、AMANI Beauty大使



Danielle：BURBERRY全球大使、YSL Beauty大使



IVE：

張員瑛：MIUMIU韓國大使、PRADA珠寶類大使



安俞真：FENDI韓國大使



NMIXX（全員）：LOEWE全球大使



aespa（全員）：Chopard全球大使



SEVENTEEN：

VERNON：KENZON全球大使



ENHYPEN（全員）：PRADA品牌大使

[COVER STORY] 엔하이픈(ENHYPEN) X 프라다(PRADA) https://t.co/LtF0lbBREz @YouTube pic.twitter.com/5LIez1Pi9F — TaekO (@tatado0902) July 28, 2023

STRAY KIDS：

黃鉉辰：VERSACE全球大使



To celebrate Hyunjin becoming Global Ambassador of Versace, Stays have been purchasing products from them including bags, glasses, shoes, perfumes, etc! Here’s a thread #HYUNJINxVERSACE #HyunjinForVersace @Versace pic.twitter.com/kZ9NoPV2c2 — Hyunjin 현진 Central | Fan Acc (@HHJCentral) July 30, 2023

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞