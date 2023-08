K-POP4代團代言哪家強？女團實力超群，奢華資源拿到手軟

K-POP走到現在的第4代,在國際歌壇的地位逐漸走高,從他們代言的品牌來看就知道時尚資源好到爆。

今天就來說一說四代愛豆團們的代言,作為新生代愛豆團的他們,年紀不大卻已經是品牌全球代言人了。

NewJeans(全員品牌大使)

諧潾:DIOR韓國、全球大使(美容、時尚、珠寶&手錶類)



MinJi:CHANEL韓國大使(美容、時尚、珠寶&手錶類)



惠仁:LV全球大使



Hanni:GUCCI全球大使、AMANI Beauty大使



Danielle:BURBERRY全球大使、YSL Beauty大使



IVE:

張員瑛:MIUMIU韓國大使、PRADA珠寶類大使



安俞真:FENDI韓國大使



NMIXX(全員):LOEWE全球大使



aespa(全員):Chopard全球大使



SEVENTEEN:

VERNON:KENZON全球大使



ENHYPEN(全員):PRADA品牌大使

[COVER STORY] 엔하이픈(ENHYPEN) X 프라다(PRADA) https://t.co/LtF0lbBREz @YouTube pic.twitter.com/5LIez1Pi9F — TaekO (@tatado0902) July 28, 2023

STRAY KIDS:

黃鉉辰:VERSACE全球大使



To celebrate Hyunjin becoming Global Ambassador of Versace, Stays have been purchasing products from them including bags, glasses, shoes, perfumes, etc! Here’s a thread #HYUNJINxVERSACE #HyunjinForVersace @Versace pic.twitter.com/kZ9NoPV2c2