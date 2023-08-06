【韓網熱帖】李帝勳不和圈內人交往的原因：「萬一分手就無法共事了」

李帝勳在4日公開的YT影片中提到對戀愛的看法，還說今年的目標就是談戀愛：「我的原則是不在職場中戀愛。 順利的話當然很好，但如果分手就無法一起工作。 （對方）必須懂得恭敬長輩，如果沒禮貌、態度不圓潤，就有點那個。」

影片已定位至7分58秒：



韓國網友評論：

1. 哥，男生可以嗎？

2. 這就是我沒出道的原因

3. 怎麼回事，說的就是我啊

4. 有禮貌的儒教girl圈外人在這裡

5. 我甚至不住在首爾，分手的話永遠不會再見，所以跟我交往吧

6. 我就是為了和你相遇才從單細胞動物進化到現在

7. 所以我才沒當藝人啊，來，我們現在公開吧

8. 從小就有人說我是會跟富家結婚的面相。 亦是恭敬長輩的icon。 和我結婚吧。

9. 總是提起我，我會心動的耶..？

10. 在哪裡領號碼牌？

11. 現在號碼排到多少了？

12. 歐巴我出發了

13.都讓一讓，我要排第一個

14. 說都是這樣說，最後還是和藝人結婚ᅮ

15. 歐巴，怎麼可以這樣明顯呢ᅲᅲᅲᅮ啊... ᅲᅮᅮ 不是說好要守住秘密嗎

出處：https://theqoo.net/hot/2882829132

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