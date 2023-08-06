【K社韓國小百科】你希望自己本命40代了還活動嗎？一日是愛豆，終身都是愛豆

你希望你的本命團都能活動到40歲嗎？

這是一個具有爭議性的問題，最近韓網上有網友討論「有沒有40代還在活動的愛豆團」。 眾所周知作為愛豆文化最具規模、最具影響力的國度，韓國每年培養出的愛豆團不小於100個，但能夠走紅的少之又少，大多數愛豆團都在出道1、2年之後就因為成績不佳被迫暫停活動或解散。



即使有愛豆團熬過了出道期，憑藉強烈的團隊特色逐漸有了人氣，但他們也還要經歷「7年合約」魔咒，其中又有部份愛豆團因為合約到期不續約等問題而解散。



不過近幾年愛豆圈又出現了這樣一種情況，某些偶像團體在休息一段時間後重聚並恢復團體宣傳。 許多網民對於偶像在40代時繼續進行宣傳活動有不同的意見，「一日是偶像，終身是偶像」、「他們一直是偶像，直到他們去世」、「年齡根本不是問題，反而覺得他們很棒」、「如果他們能在40多歲時繼續進行宣傳活動，那將是令人印象深刻的」、「請，我希望他們能一直宣傳到50多歲」、「 如果他們已經40多歲了，那麼我也已經40多歲了，所以我認為這很好」、「我認為這會很印象深刻」和「我不認為這有什麼關係。 實際上，我甚至想讓我最喜歡的團隊能夠演到老，哈哈」、「入坑又不是因為他們的年齡」、「如果是40代剛出道，大概不會紅，如果是20代一直活動到40代，那就說明他們非常紅」等。

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