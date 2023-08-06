K-POP4代团代言哪家强？女团实力超群，奢华资源拿到手软
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K-POP4代团代言哪家强？女团实力超群，奢华资源拿到手软

明星   2023年8月6日   星期日10:02   Tracy  

（封面图源：IG@newjeans_official、@for_everyoung10、@nmixx_official、@vernonline）

K-POP走到现在的第4代，在国际歌坛的地位逐渐走高，从他们代言的品牌来看就知道时尚资源好到爆。

今天就来说一说四代爱豆团们的代言，作为新生代爱豆团的他们，年纪不大却已经是品牌全球代言人了。

NewJeans（全员品牌大使）
谐潾：DIOR韩国、全球大使（美容、时尚、珠宝&手表类）

MinJi：CHANEL韩国大使（美容、时尚、珠宝&手表类）

惠仁：LV全球大使

Hanni：GUCCI全球大使、AMANI Beauty大使

Danielle：BURBERRY全球大使、YSL Beauty大使

IVE：

张员瑛：MIUMIU韩国大使、PRADA珠宝类大使

安俞真：FENDI韩国大使

NMIXX（全员）：LOEWE全球大使

aespa（全员）：Chopard全球大使

SEVENTEEN：
VERNON：KENZON全球大使

ENHYPEN（全员）：PRADA品牌大使

STRAY KIDS：
黄铉辰：VERSACE全球大使

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