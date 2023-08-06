K-POP4代团代言哪家强？女团实力超群，奢华资源拿到手软

K-POP走到现在的第4代，在国际歌坛的地位逐渐走高，从他们代言的品牌来看就知道时尚资源好到爆。
今天就来说一说四代爱豆团们的代言，作为新生代爱豆团的他们，年纪不大却已经是品牌全球代言人了。
NewJeans（全员品牌大使）
谐潾：DIOR韩国、全球大使（美容、时尚、珠宝&手表类）
MinJi：CHANEL韩国大使（美容、时尚、珠宝&手表类）
惠仁：LV全球大使
Hanni：GUCCI全球大使、AMANI Beauty大使
Danielle：BURBERRY全球大使、YSL Beauty大使
IVE：
张员瑛：MIUMIU韩国大使、PRADA珠宝类大使
安俞真：FENDI韩国大使
NMIXX（全员）：LOEWE全球大使
aespa（全员）：Chopard全球大使
SEVENTEEN：
VERNON：KENZON全球大使
ENHYPEN（全员）：PRADA品牌大使 [COVER STORY] 엔하이픈(ENHYPEN) X 프라다(PRADA) https://t.co/LtF0lbBREz @YouTube pic.twitter.com/5LIez1Pi9F
[COVER STORY] 엔하이픈(ENHYPEN) X 프라다(PRADA) https://t.co/LtF0lbBREz @YouTube pic.twitter.com/5LIez1Pi9F— TaekO (@tatado0902) July 28, 2023
STRAY KIDS：
黄铉辰：VERSACE全球大使
To celebrate Hyunjin becoming Global Ambassador of Versace, Stays have been purchasing products from them including bags, glasses, shoes, perfumes, etc! Here’s a thread #HYUNJINxVERSACE #HyunjinForVersace @Versace pic.twitter.com/kZ9NoPV2c2— Hyunjin 현진 Central | Fan Acc (@HHJCentral) July 30, 2023
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