K-POP4代团代言哪家强？女团实力超群，奢华资源拿到手软

K-POP走到现在的第4代，在国际歌坛的地位逐渐走高，从他们代言的品牌来看就知道时尚资源好到爆。

今天就来说一说四代爱豆团们的代言，作为新生代爱豆团的他们，年纪不大却已经是品牌全球代言人了。

NewJeans（全员品牌大使）

谐潾：DIOR韩国、全球大使（美容、时尚、珠宝&手表类）



MinJi：CHANEL韩国大使（美容、时尚、珠宝&手表类）



惠仁：LV全球大使



Hanni：GUCCI全球大使、AMANI Beauty大使



Danielle：BURBERRY全球大使、YSL Beauty大使



IVE：

张员瑛：MIUMIU韩国大使、PRADA珠宝类大使



安俞真：FENDI韩国大使



NMIXX（全员）：LOEWE全球大使



aespa（全员）：Chopard全球大使



SEVENTEEN：

VERNON：KENZON全球大使



ENHYPEN（全员）：PRADA品牌大使

[COVER STORY] 엔하이픈(ENHYPEN) X 프라다(PRADA) https://t.co/LtF0lbBREz @YouTube pic.twitter.com/5LIez1Pi9F — TaekO (@tatado0902) July 28, 2023

STRAY KIDS：

黄铉辰：VERSACE全球大使



To celebrate Hyunjin becoming Global Ambassador of Versace, Stays have been purchasing products from them including bags, glasses, shoes, perfumes, etc! Here’s a thread #HYUNJINxVERSACE #HyunjinForVersace @Versace pic.twitter.com/kZ9NoPV2c2 — Hyunjin 현진 Central | Fan Acc (@HHJCentral) July 30, 2023

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