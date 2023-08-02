BTS柾國《Suchwita》跳舞似「奶奶帶大的孫子」，trot風格引超多西方粉絲模仿！
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BTS柾國《Suchwita》跳舞似「奶奶帶大的孫子」，trot風格引超多西方粉絲模仿！

明星   2023年8月2日   星期三13:38   Sani  

（封面圖源：FB@bangtan.official）

防彈少年團柾國近日做客隊友SUGA網綜《Suchwita》，其中一段跳舞的片段引起西方網友矚目，紛紛在網上發起challenge模仿XD

柾國在節目中和SUGA邊唱邊喝、興致高昂停不下來，SUGA下班還繼續唱XD唱到SG Wannabe的《LALALA》時，前奏一響柾國就跟著搖擺起來，但舞姿跟K-POP似乎不太沾邊XD
（圖源：YouTube@BANGTANTV截圖）

有網友形容是：「因為被爺爺奶奶養大，所以比起Teenieping和HELLO CARBOT衝鋒戰士，更喜歡trot的7歲男孩」XD（*Teenieping和HELLO CARBOT都是韓國著名的電視動畫）

作為以帥氣和前衛著稱的國際化歌手，柾國隨性而起的律動竟然是韓國傳統歌謠的style，意外的反轉模樣讓很多西方粉絲感到有趣和可愛，紛紛在網上發起challenge模仿！

不得不說，全部學得有模有樣，相當投入XD

除此之外還有好多好多：
（圖源：TikTok截圖）

韓網友被西方阿米的反應逗笑：「好有傳統韻味kkk」「當時看節目就在這裡爆笑出來了」「奇妙地令人上癮」「頭髮和寬鬆的褲子都好像baby」「柾國果然是super star，為什麼連這個都模仿啊kkk」「全世界都在用心取笑Ian」「不是應該做《SEVEN》的challenge嗎？ kkk」「阿米最擅長做奇怪的challenge」「讓做的challenge不做，偏偏都在做這個kk」「《Black Swan》公開時也做過blackswanchalleng kk」「這首歌是鄉村風，美國人聽起來大概就是trot kk」「真的是TikTok的男人，檢索量僅次於梅西和C羅」「究竟從哪找來這雙Mickey鞋子？」
（圖源：Twitter@bts_bighit）

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