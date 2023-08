BTS柾國《Suchwita》跳舞似「奶奶帶大的孫子」，trot風格引超多西方粉絲模仿！

防彈少年團柾國近日做客隊友SUGA網綜《Suchwita》,其中一段跳舞的片段引起西方網友矚目,紛紛在網上發起challenge模仿XD

柾國在節目中和SUGA邊唱邊喝、興致高昂停不下來,SUGA下班還繼續唱XD唱到SG Wannabe的《LALALA》時,前奏一響柾國就跟著搖擺起來,但舞姿跟K-POP似乎不太沾邊XD



有網友形容是:「因為被爺爺奶奶養大,所以比起Teenieping和HELLO CARBOT衝鋒戰士,更喜歡trot的7歲男孩」XD(*Teenieping和HELLO CARBOT都是韓國著名的電視動畫)



作為以帥氣和前衛著稱的國際化歌手,柾國隨性而起的律動竟然是韓國傳統歌謠的style,意外的反轉模樣讓很多西方粉絲感到有趣和可愛,紛紛在網上發起challenge模仿!



不得不說,全部學得有模有樣,相當投入XD



JUNGKOOK just created a new dance trend on Tiktok #Jungkook #Seven #JungKook_Seven



pic.twitter.com/Fl7LmSEmSA