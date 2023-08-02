BTS柾国《Suchwita》跳舞似「奶奶带大的孙子」，trot风格引超多西方粉丝模仿！

防弹少年团柾国近日做客队友SUGA网综《Suchwita》，其中一段跳舞的片段引起西方网友瞩目，纷纷在网上发起challenge模仿XD

柾国在节目中和SUGA边唱边喝、兴致高昂停不下来，SUGA下班还继续唱XD唱到SG Wannabe的《LALALA》时，前奏一响柾国就跟著摇摆起来，但舞姿跟K-POP似乎不太沾边XD



有网友形容是：「因为被爷爷奶奶养大，所以比起Teenieping和HELLO CARBOT冲锋战士，更喜欢trot的7岁男孩」XD（*Teenieping和HELLO CARBOT都是韩国著名的电视动画）



시발 할아버지할머니 손에서 자라서 티니핑,헬로카봇보다 트로트를 더 좋아하는 7세남자아이같음 pic.twitter.com/E2cJcwhsdn — (@googietaku) July 31, 2023

作为以帅气和前卫著称的国际化歌手，柾国随性而起的律动竟然是韩国传统歌谣的style，意外的反转模样让很多西方粉丝感到有趣和可爱，纷纷在网上发起challenge模仿！



不得不说，全部学得有模有样，相当投入XD



除此之外还有好多好多：



韩网友被西方阿米的反应逗笑：「好有传统韵味kkk」「当时看节目就在这里爆笑出来了」「奇妙地令人上瘾」「头发和宽松的裤子都好像baby」「柾国果然是super star，为什么连这个都模仿啊kkk」「全世界都在用心取笑Ian」「不是应该做《SEVEN》的challenge吗？ kkk」「阿米最擅长做奇怪的challenge」「让做的challenge不做，偏偏都在做这个kk」「《Black Swan》公开时也做过blackswanchalleng kk」「这首歌是乡村风，美国人听起来大概就是trot kk」「真的是TikTok的男人，检索量仅次於梅西和C罗」「究竟从哪找来这双Mickey鞋子？」



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