BTS柾国《Suchwita》跳舞似「奶奶带大的孙子」，trot风格引超多西方粉丝模仿！

防弹少年团柾国近日做客队友SUGA网综《Suchwita》,其中一段跳舞的片段引起西方网友瞩目,纷纷在网上发起challenge模仿XD

柾国在节目中和SUGA边唱边喝、兴致高昂停不下来,SUGA下班还继续唱XD唱到SG Wannabe的《LALALA》时,前奏一响柾国就跟著摇摆起来,但舞姿跟K-POP似乎不太沾边XD



有网友形容是:「因为被爷爷奶奶养大,所以比起Teenieping和HELLO CARBOT冲锋战士,更喜欢trot的7岁男孩」XD(*Teenieping和HELLO CARBOT都是韩国著名的电视动画)



作为以帅气和前卫著称的国际化歌手,柾国随性而起的律动竟然是韩国传统歌谣的style,意外的反转模样让很多西方粉丝感到有趣和可爱,纷纷在网上发起challenge模仿!



不得不说,全部学得有模有样,相当投入XD



JUNGKOOK just created a new dance trend on Tiktok #Jungkook #Seven #JungKook_Seven



pic.twitter.com/Fl7LmSEmSA