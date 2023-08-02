97Line太可愛～連衣服都搭配好！柾國邀珉奎〈SEVEN〉舞蹈挑戰：「還得教你太麻煩，你自己學吧」
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97Line太可愛～連衣服都搭配好！柾國邀珉奎〈SEVEN〉舞蹈挑戰：「還得教你太麻煩，你自己學吧」

明星   2023年8月2日   星期三13:33   Yuan  

（封面圖源：IG@min9yu_k、Weverse@BTS截圖）

BTS防彈少年團柾國近日推出SOLO單曲〈SEVEN〉，他也常通過weverse直播和粉絲們互動！

日前柾國直播時就有很多粉絲提到 challenge，他就說得先讓金珉奎那小子一起跳一次才行 XD 更直接跟珉奎喊話：「珉奎啊～一起拍 challenge 吧！還得教你〈SEVEN〉的編舞太麻煩了，你自己學吧！不是說你有再學嗎？看你是要跳第一段還是第二段。」

結果隔天兩人〈SEVEN〉的舞蹈挑戰就來啦～兩人甚至還有搭配穿搭，白褲、黑衣服、黑鞋子都戴上了墨鏡。柾國也寫下：「終於去找他拍了2，連衣服也完美，下一個是誰呢？來吧！」影片後面還有珉奎跳錯的NG片段。（複習一下兩人第一次舞蹈挑戰：被BTS柾國催了幾次，SEVENTEEN珉奎終於來道歉了！兩人〈孫悟空〉舞蹈挑戰還演起情境劇 XD

影片一公開也在韓網引發熱烈討論，網友：「我愛馬爾濟斯犬嗚嗚」、「竟然連衣服都搭配了，好可愛」、「這個組合太棒了」、「能看到珉奎跳舞真的是感激不盡」、「不知道是不是因爲是真朋友，氣氛太好了」、「兩個人的身材都很好」、「銀優、在玹，大家一起做點什麼吧」、「柾國啊，能上傳到YouTube上嗎」等等。
（圖源：IG@min9yu_k）

而柾國這次發行SOLO單曲〈SEVEN〉也取得非常優異得成績，日前他出演《SUCHWITA》時透露之後會再發一首單曲，然後才會發行專輯，大家就...一起期待吧！
（圖源：BIGHIT MUSIC）

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