97Line太可愛～連衣服都搭配好！柾國邀珉奎〈SEVEN〉舞蹈挑戰：「還得教你太麻煩，你自己學吧」

BTS防彈少年團柾國近日推出SOLO單曲〈SEVEN〉，他也常通過weverse直播和粉絲們互動！

日前柾國直播時就有很多粉絲提到 challenge，他就說得先讓金珉奎那小子一起跳一次才行 XD 更直接跟珉奎喊話：「珉奎啊～一起拍 challenge 吧！還得教你〈SEVEN〉的編舞太麻煩了，你自己學吧！不是說你有再學嗎？看你是要跳第一段還是第二段。」

챌린지 얘기가 너무 많았어서

일단 김밍규 이 시끼랑은 한번 해야되고

일단 알겠어요. 이제 회사랑 얘기를 좀 해볼게요ㅋㅋㅋ

알겠습니다 저는 가볼게요

밍규야 챌린지 찍자 안 되겠다

너 저기 세븐 안무 가르쳐주기 귀찮으니까

따 너가

너가 얘기했잖아 따고 있다고

너 저기… pic.twitter.com/Uv8X4Fh60R — (@06_Y_13) July 30, 2023

結果隔天兩人〈SEVEN〉的舞蹈挑戰就來啦～兩人甚至還有搭配穿搭，白褲、黑衣服、黑鞋子都戴上了墨鏡。柾國也寫下：「終於去找他拍了2，連衣服也完美，下一個是誰呢？來吧！」影片後面還有珉奎跳錯的NG片段。（複習一下兩人第一次舞蹈挑戰：被BTS柾國催了幾次，SEVENTEEN珉奎終於來道歉了！兩人〈孫悟空〉舞蹈挑戰還演起情境劇 XD）

얘들아

민규 정국 세븐 챌린지 왔다 !!!!! pic.twitter.com/Ma8ZGHG75H — moeum (@moeum_zip) August 1, 2023

影片一公開也在韓網引發熱烈討論，網友：「我愛馬爾濟斯犬嗚嗚」、「竟然連衣服都搭配了，好可愛」、「這個組合太棒了」、「能看到珉奎跳舞真的是感激不盡」、「不知道是不是因爲是真朋友，氣氛太好了」、「兩個人的身材都很好」、「銀優、在玹，大家一起做點什麼吧」、「柾國啊，能上傳到YouTube上嗎」等等。



而柾國這次發行SOLO單曲〈SEVEN〉也取得非常優異得成績，日前他出演《SUCHWITA》時透露之後會再發一首單曲，然後才會發行專輯，大家就...一起期待吧！



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