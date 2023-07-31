果然是最寵粉的明星之一！IU在停車場和粉絲聊天聊了30分鐘，還用AirDrop傳自拍照給大家！
廣告

果然是最寵粉的明星之一！IU在停車場和粉絲聊天聊了30分鐘，還用AirDrop傳自拍照給大家！

明星   2023年7月31日   星期一14:27   Yuan  

（封面圖源：IG@dlwlrma、IU AirDrop給粉絲們的照片）

IU日前出席電影《走私》VIP試映會，當天有不少她的粉絲都到現場。

而IU也在停車場（坐在車裡）和粉絲們聊天聊了30分鐘，她分享正在吃麵包提到裡面是沒有肉的，粉絲激動喊：「沒有肉嗎？我們歐尼得吃蛋白質才行啊！」IU說裡面有起士，所以沒有關係。

IU果然超寵粉♥粉絲問什麼都答，像是最近拍攝怎樣、是否會繼續留著這個髮型等，還從車子裡拿出零食、水，看到有人流汗了還趕快拿出濕紙巾。也跟粉絲炫耀自己換了新手機，聽到有小學生粉絲，IU也拿了一瓶水給他。

之後有粉絲問：「歐尼！今天有自拍嗎？」IU表示拍了超級多（馬上看手機相簿）然後說：「要AirDrop給你們嗎？」有位男粉就說：「努那～Galaxy的怎麼辦？努那～我的是Galaxy！」讓IU笑了出來，收到照片的粉絲們也激動大喊，真的好羨慕啊>//<

（圖源：IU AirDrop給粉絲們的照片）

而IU目前在拍攝《我的大叔》金元錫導演與《山茶花開時》林尚春編劇的新劇《您辛苦了》，將與朴寶劍合作，劇情以「四季」形式講述於1950年代濟州島出生的愛順和關植一生的故事，希望可以快點看到播出啊！
（圖源：IG@dlwlrma、IG@bogummy）

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
  • 標籤 :
  • IU
相關新聞
留言/評論
主頁 » 明星 » 果然是最寵粉的明星之一！IU在停車場和粉絲聊天聊了30分鐘，還用AirDrop傳自拍照給大家！
© 2023 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手