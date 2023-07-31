果然是最寵粉的明星之一！IU在停車場和粉絲聊天聊了30分鐘，還用AirDrop傳自拍照給大家！

IU日前出席電影《走私》VIP試映會，當天有不少她的粉絲都到現場。

而IU也在停車場（坐在車裡）和粉絲們聊天聊了30分鐘，她分享正在吃麵包提到裡面是沒有肉的，粉絲激動喊：「沒有肉嗎？我們歐尼得吃蛋白質才行啊！」IU說裡面有起士，所以沒有關係。

빵 열심히 설명하고 와앙

언니 고기 많이 드세요#아이유 pic.twitter.com/M0RCB4DpG7 — 존경하는아이유신의은총을받은광신도이히주물고기강아지 (@heejoo_0516) July 20, 2023

IU果然超寵粉♥粉絲問什麼都答，像是最近拍攝怎樣、是否會繼續留著這個髮型等，還從車子裡拿出零食、水，看到有人流汗了還趕快拿出濕紙巾。也跟粉絲炫耀自己換了新手機，聽到有小學生粉絲，IU也拿了一瓶水給他。

아낌없이주는나무 아이유 언니 차에 있는 간식 다 나눠주는 천사.................. #아이유 pic.twitter.com/7ChZwYfzBS — 존경하는아이유신의은총을받은광신도이히주물고기강아지 (@heejoo_0516) July 20, 2023

之後有粉絲問：「歐尼！今天有自拍嗎？」IU表示拍了超級多（馬上看手機相簿）然後說：「要AirDrop給你們嗎？」有位男粉就說：「努那～Galaxy的怎麼辦？努那～我的是Galaxy！」讓IU笑了出來，收到照片的粉絲們也激動大喊，真的好羨慕啊>//<

Uaenas asking for her selca







br>Everyone went crazy when they received her selca via airdrop pic.twitter.com/FXQOqvVkdf — cup of summer (@cup_of_summer_) July 22, 2023

而IU目前在拍攝《我的大叔》金元錫導演與《山茶花開時》林尚春編劇的新劇《您辛苦了》，將與朴寶劍合作，劇情以「四季」形式講述於1950年代濟州島出生的愛順和關植一生的故事，希望可以快點看到播出啊！



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