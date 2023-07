果然是最寵粉的明星之一！IU在停車場和粉絲聊天聊了30分鐘，還用AirDrop傳自拍照給大家！

IU日前出席電影《走私》VIP試映會,當天有不少她的粉絲都到現場。

而IU也在停車場(坐在車裡)和粉絲們聊天聊了30分鐘,她分享正在吃麵包提到裡面是沒有肉的,粉絲激動喊:「沒有肉嗎?我們歐尼得吃蛋白質才行啊!」IU說裡面有起士,所以沒有關係。

IU果然超寵粉♥粉絲問什麼都答,像是最近拍攝怎樣、是否會繼續留著這個髮型等,還從車子裡拿出零食、水,看到有人流汗了還趕快拿出濕紙巾。也跟粉絲炫耀自己換了新手機,聽到有小學生粉絲,IU也拿了一瓶水給他。

之後有粉絲問:「歐尼!今天有自拍嗎?」IU表示拍了超級多(馬上看手機相簿)然後說:「要AirDrop給你們嗎?」有位男粉就說:「努那~Galaxy的怎麼辦?努那~我的是Galaxy!」讓IU笑了出來,收到照片的粉絲們也激動大喊,真的好羨慕啊>//<

