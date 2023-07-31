男神一直以來都這樣寵粉！《神鬼海底撈》趙寅成自費租影廳招待粉絲看新作！當然也附上舞台問候〜

最近在韓國票房成績不俗的電影《神鬼海底撈》在台熱映中，而其中的男神演員趙寅成，每當推出新作品時總是會為了粉絲們，自掏腰包租下電影院影廳，招待粉絲們欣賞電影，當然本次也不例外。

這部電影《神鬼海底撈》不僅是描述走私犯罪的黑色電影，其中更有許多難以參透的心機，趙寅成在片中的戲份雖然不算太多，不過卻是一個相當關鍵的人物。在韓國播映的第一個週末，趙寅成就招待了官方粉絲俱樂部的會員們來到電影院觀賞，而且在本片中出演的演員們也來到此地進行短暫的舞台問候，讓粉絲們感動不已。



趙寅成表示，真的是相隔很久又以電影作品與大家見面，《神鬼海底撈》是兩年前就拍攝的電影，並且他也相當希望能夠盡快上映。今年下半年趙寅成有《神鬼海底撈》以及《Moving異能》、《偶然成為社長》這些作品將陸續公開，還打趣著說自己25年來似乎是首次這麼常常出現在粉絲們面前。同時還率領著主要演員們一同感謝粉絲們的支持。



趙寅成相當感謝粉絲們從出道至今一路相挺，也覺得粉絲們能對一個人如此專注的喜愛，這麼長時間也不變心，認為是不容易的事。趙寅成公司相關人員也表示，《神鬼海底撈》上映原本想抽出少數得獎粉絲們進行招待，不過趙寅成卻總是直接自掏腰包租下了大型的影廳，而且還不是只有一兩次，而是每次有新作上映時，趙寅成都是如此寵粉的，因為趙寅成希望能讓自己的粉絲們最先看到作品，也希望對粉絲的支持做出一點小小的回報。



《神鬼海底撈》中趙寅成飾演一位被稱為是權上士的全國走私王，手段兇殘就連金惠秀見到他都嚇到發抖！帥氣又不一般的氣勢大家可以到電影院感受一下！全台熱映中。



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