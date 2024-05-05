IU兒童節捐款1億韓元，出道15年累計捐款額逼近50億

IU經紀公司EDAM娛樂今日在官方SNS公開捐款證書，寫道：「願所有兒童都能在愛護中健康成長。 IUaena今年春天也送上應援。 」

根據捐款證書，IU以「IUaena」名義向綠傘兒童基金會捐贈了1億韓元。 「IUaena」是IU和她的粉絲名「Uaena」合併而成的名字。



自出道以來，IU一直以「IUaena」的名義持續進行慈善活動。 去年兒童節也向綠傘兒童基金會捐贈了1億韓元，用於支持障礙兒童、單親家庭和祖孫家庭等。

此外，IU在去年1月1日迎接新年時，向韓國老人綜合福利館協會、韓國兒童福利協會、韓國未婚母親家庭協會、韓國障礙人福利設施協會等分別捐贈了5000萬韓元，共計2億韓元，每年的年末和年初都為弱勢群體進行捐贈活動。



去年9月18日是出道15週年，IU向首爾峨山醫院、韓國兒童福利協會和首爾特別市兒童醫院分別捐贈了1億韓元。 從出道初期至今，IU的累計捐贈金額已接近50億韓元。

對於這樣的捐贈消息，粉絲們紛紛表示：「託IU的福，我們這次又成為了1億捐贈者」「作為IU的粉絲感到非常自豪」。



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