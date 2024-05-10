沉浸式恐怖！《破墓》體驗展6月限定開幕：還原跳大神&太平間等場景，周邊商品是棺材鑰匙鏈、經文雨傘

由金高銀、李到晛等主演的電影《破墓》在韓觀影人次達到1189萬，成為今年韓國第一部「千萬電影」。 為回饋影迷厚愛，製片方居然準備了線下主題展，邀大家親身體驗、回味驚悚餘韻！

SM品牌行銷與投資發行商Showbox合作，將於6月14日至23日在首爾市聖水洞舉辦為期十天的展覽「破墓：那個地方的背後」。

《破墓》今年2月上映以來創下了韓國超自然驚悚片新紀錄，除了觀影人次32天突破千萬、累計超過《屍速列車》，更在第60屆百想藝術大賞榮獲電影部門最佳導演、最佳女主角、最佳新人男演員和藝術獎，獲得觀眾和業內人士一致好評。



「破墓：那個地方的背後」展覽將延續這種電影的熱潮，讓觀眾直接體驗《破墓》世界觀，更深入理解故事。 展覽分為電影的前半部份和後半部份，還原片中重要場景，包括跳大神（代煞術）儀式、太平間、漫山紅豆杉和日本武將鬼、豎直安放的重棺等，以及演員在實際拍攝中穿著的服裝。 展覽還通過投影和鏡子，讓觀眾可以親自體驗身體寫滿經文的震撼，再次邀請觀眾進入《破墓》的世界。

此外，展覽還將首次公開《破墓》幕後故事，包括約700張未公開劇照，並在展覽中段的媒體室播放花絮與演員採訪影片。 拍照區可與崔岷植、金高銀、柳海真、李到晛四位主角合照，完成任務時更可獲得神秘贈品。



周邊商品也頗為獨特，由導演張宰賢親自參與策劃了棺材鑰匙鏈、手機殼、T恤、帽子、環保袋，還有印有經文、能阻擋雨水與厄運的雨傘，以及融入《破墓》概念的香氛線香等等，讓人十分好奇。 除了在展覽期間在線下購買，亦可通過SM品牌行銷的線上平台ssoak store購買。



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