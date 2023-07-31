【韓網熱帖】金聖柱兒子金民國近況

哇塞！！！真的有夠驚喜啊～

民國出演了老爸主持的《蒙面歌王》！

昨晚播出的《蒙面歌王》出現一位化名「鴨子腳」的歌手，真實身份就是金民國！但金聖柱一直被蒙在鼓裡，直到揭曉身份前一刻才被PD遞上新的台本告知，大呼：「這節目真可怕！」

金民國脫掉假面說：「今年是出演《爸爸！我們去哪裡？》10週年，現在是20歲大學生金民國。兩周時間裡很努力地騙過老爸。這段時間都在車裡放歌跟著唱，為了騙過爸爸，故意唱得不怎麼樣。」

隨後更新IG表示很開心成功做到surprise，上一次金聖柱出現這麼驚訝的表情還是民國趁爸爸看恐怖片《昆池岩》時故意嚇他XD



金民國和「游泳帽」演唱《麗水夜海》：



金民國揭曉身份，金聖柱和嘉賓反應都超有趣：



韓國網友評論：

1. 民國不是國小生嗎...？ 什麼時候這麼大了???

2. 天啊民國已經變成青年了kkk

3. 唱歌好好聽，音色也好棒！

4. 放在偶像藝人的照片裡可能都會被當做新人... 真的有好好長大，感覺好奇怪哦，我記憶中的民國還是《爸爸我們去哪？ 》那時候ᅮᅮ

5. 怎麼回事，我對民國心動了

6. 長成了讓我陷入愛情的模樣

7. 等一下，這是民國？ ！沒有公司簽他嗎，音色這麼好，稍微修飾就會變成寶物啊！

8. 金聖柱表情kkkk看來是真的驚訝kkk

9. 金聖柱突然被遞上新的台本，也念得非常專業kkk

10. 哇，那麼跟他對決的人莫非是尹厚？ kkk

11. 別人家的小孩果然長大得很快

12. 如果有「讓MBC發光的100位名人」，這對父子一定在其中。 還有尹厚和10俊秀

出處：https://theqoo.net/hot/2875678048

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