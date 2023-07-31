【韓網熱帖】金聖柱兒子金民國近況
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【韓網熱帖】金聖柱兒子金民國近況

綜藝   2023年7月31日   星期一13:25   Sani  

（封面圖源：YouTube@MBCentertainment《蒙面歌王》截圖）

哇塞！！！真的有夠驚喜啊～

民國出演了老爸主持的《蒙面歌王》！

昨晚播出的《蒙面歌王》出現一位化名「鴨子腳」的歌手，真實身份就是金民國！但金聖柱一直被蒙在鼓裡，直到揭曉身份前一刻才被PD遞上新的台本告知，大呼：「這節目真可怕！」

金民國脫掉假面說：「今年是出演《爸爸！我們去哪裡？》10週年，現在是20歲大學生金民國。兩周時間裡很努力地騙過老爸。這段時間都在車裡放歌跟著唱，為了騙過爸爸，故意唱得不怎麼樣。」

隨後更新IG表示很開心成功做到surprise，上一次金聖柱出現這麼驚訝的表情還是民國趁爸爸看恐怖片《昆池岩》時故意嚇他XD
（圖源：IG@minkukkim1005）

金民國和「游泳帽」演唱《麗水夜海》：

金民國揭曉身份，金聖柱和嘉賓反應都超有趣：

韓國網友評論：
1. 民國不是國小生嗎...？ 什麼時候這麼大了???
2. 天啊民國已經變成青年了kkk
3. 唱歌好好聽，音色也好棒！
4. 放在偶像藝人的照片裡可能都會被當做新人... 真的有好好長大，感覺好奇怪哦，我記憶中的民國還是《爸爸我們去哪？ 》那時候ᅮᅮ
5. 怎麼回事，我對民國心動了
6. 長成了讓我陷入愛情的模樣
7. 等一下，這是民國？ ！沒有公司簽他嗎，音色這麼好，稍微修飾就會變成寶物啊！
8. 金聖柱表情kkkk看來是真的驚訝kkk
9. 金聖柱突然被遞上新的台本，也念得非常專業kkk
10. 哇，那麼跟他對決的人莫非是尹厚？ kkk
11. 別人家的小孩果然長大得很快
12. 如果有「讓MBC發光的100位名人」，這對父子一定在其中。 還有尹厚和10俊秀

出處：https://theqoo.net/hot/2875678048

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