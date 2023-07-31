果然是最宠粉的明星之一！IU在停车场和粉丝聊天聊了30分钟，还用AirDrop传自拍照给大家！

IU日前出席电影《走私》VIP试映会，当天有不少她的粉丝都到现场。

而IU也在停车场（坐在车里）和粉丝们聊天聊了30分钟，她分享正在吃面包提到里面是没有肉的，粉丝激动喊：「没有肉吗？我们欧尼得吃蛋白质才行啊！」IU说里面有起士，所以没有关系。

빵 열심히 설명하고 와앙

언니 고기 많이 드세요#아이유 pic.twitter.com/M0RCB4DpG7 — 존경하는아이유신의은총을받은광신도이히주물고기강아지 (@heejoo_0516) July 20, 2023

IU果然超宠粉♥粉丝问什么都答，像是最近拍摄怎样、是否会继续留著这个发型等，还从车子里拿出零食、水，看到有人流汗了还赶快拿出湿纸巾。也跟粉丝炫耀自己换了新手机，听到有小学生粉丝，IU也拿了一瓶水给他。

아낌없이주는나무 아이유 언니 차에 있는 간식 다 나눠주는 천사.................. #아이유 pic.twitter.com/7ChZwYfzBS — 존경하는아이유신의은총을받은광신도이히주물고기강아지 (@heejoo_0516) July 20, 2023

之后有粉丝问：「欧尼！今天有自拍吗？」IU表示拍了超级多（马上看手机相簿）然后说：「要AirDrop给你们吗？」有位男粉就说：「努那～Galaxy的怎么办？努那～我的是Galaxy！」让IU笑了出来，收到照片的粉丝们也激动大喊，真的好羡慕啊>//<

Uaenas asking for her selca







br>Everyone went crazy when they received her selca via airdrop pic.twitter.com/FXQOqvVkdf — cup of summer (@cup_of_summer_) July 22, 2023

而IU目前在拍摄《我的大叔》金元锡导演与《山茶花开时》林尚春编剧的新剧《您辛苦了》，将与朴宝剑合作，剧情以「四季」形式讲述於1950年代济州岛出生的爱顺和关植一生的故事，希望可以快点看到播出啊！



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