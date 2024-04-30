【韓網熱門】聽說這部超人氣漫畫要影視化了，女主人選大討論

聽說這部漫畫也要被搬上銀幕了。

超自然題材的《未來的古董品商店》是NAVER WEBTOON中佔據上位圈的作品，以韓國神話、民俗故事等為基礎，講述了南海遙遠小島上的少女「未來」，父母出海那日未再回來，一切開始發生巨大的變化，為了解開詛咒，也為了守護自己所珍視的東西，少女開啟了驅魔之路。



因作品以少女驅魔師「未來」為主線，誰將挑大樑出演女主角吸引了所有漫迷和網友的關注，高允真、金裕貞、金所炫、金泰梨、IU、申叡恩、盧允瑞等人都被提及。



韓國網友評論：

1. 選用新人演員吧

2. 希望是那種大大咧咧但又很明媚的，像農村小土狗那樣的演員

3. 沒看過原作，但光看簡介的話感覺金所炫可以演

4. 我覺得金世正很合適啊

5. 李世榮、金裕貞、姜美娜

6. 比起文中提到的那幾位，我覺得應該找那種貓咪相的演員

7. 10代高中生，就找新人來演啊

8. 這需要很強烈的女高中生的感覺，選人應該先看年齡才對

9. 影視化的話應該拍不出漫畫效果吧

10. 又漫改，最近怎麼都沒有原創編劇啊，漫改劇就沒有大成功的

11. 我個人覺得不能找20代的演員來演，即使她們都是童顏，未來可是個差不多國中、高中生的年紀啊

12. 原作漫畫里場面特別輝煌，影視劇根本拍不出效果吧

13. 像《Sweet Home》一樣選新人吧

14. 《破墓》里有一個高中生巫女吧，感覺好適合，容貌和未來也很像

15. 這劇全靠特效，費用應該很高吧

16. 高允真最適合了

17. 金惠奫、金所炫

18. 金裕貞、金所炫、盧允瑞，這三人的容貌比較貼合

19. 光看漫畫會想到秀智

20. 少女角色就該找少女來演啊，人設要符合才對啊

21. 我還想到了金香起

22. 不然把女主年齡寫大一點，這樣申惠善也非常合適啊

原文：https://theqoo.net/square/3208307737

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