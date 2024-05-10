和女模同地點拍照+同款戒指，邊佑錫IG偷偷秀恩愛？VARO娛樂超快速回應：大學同學，對方有男友

憑藉《背著善宰跑》人氣爆發中的邊佑錫陷入「lovestagram」（「Lovestagram」是「愛」和「Instagram」的結合，指通過IG內容偷偷表達愛意的意思）疑雲中。

韓網上有網友爆料邊佑錫和模特全智秀（音譯）公開在IG的照片裡不僅有同地點照片，還配戴了同款戒指等。 邊佑錫作為目前的大勢，事情一出網路上即刻掀起軒然大波。



[정보/소식] 실시간 럽스타 터진 변우석 ([News] Real-time news of the exploding popularity of Byun Wooseok) (링크에 더있어요) https://t.co/awT70tK2AR pic.twitter.com/Ie71HxOTZA — 인스티즈(instiz) (@instiz) May 10, 2024

今日（10日），邊佑錫所屬經紀公司VARO娛樂對網傳的戀愛傳聞表示：「完全不是事實，他們只是大學朋友關係，而且對象有男友。」還強調同地點照片是因為和大學同學一起去，當時還有其他人在場。theqoo論壇上關於此事的文章留言數以驚人的速度增長中，大家紛紛表示：「一定要拍照的話，麻煩拿掉戒指」、「有可能只是女性友人，原本模特圈就會有很多異性朋友啊」、「其實就是交往了又怎樣？」 、「公司都否認了，怎麼還有人相信他倆在交往啊」等。

同時，韓媒也挖出女生的真男友是一名知名DJ，IG粉絲數有17萬人。兩人一直公開約會的照片、影片等。



此外，邊佑錫和金惠奫主演的《背著善宰跑》人氣火爆行進中，該劇已經登上電視劇話題榜第一名，兩位主演也躋身演員話題榜TOP2。

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