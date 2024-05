和女模同地點拍照+同款戒指，邊佑錫IG偷偷秀恩愛？VARO娛樂超快速回應：大學同學，對方有男友

憑藉《背著善宰跑》人氣爆發中的邊佑錫陷入「lovestagram」(「Lovestagram」是「愛」和「Instagram」的結合,指通過IG內容偷偷表達愛意的意思)疑雲中。

韓網上有網友爆料邊佑錫和模特全智秀(音譯)公開在IG的照片裡不僅有同地點照片,還配戴了同款戒指等。 邊佑錫作為目前的大勢,事情一出網路上即刻掀起軒然大波。



[정보/소식] 실시간 럽스타 터진 변우석 ([News] Real-time news of the exploding popularity of Byun Wooseok) (링크에 더있어요) https://t.co/awT70tK2AR pic.twitter.com/Ie71HxOTZA