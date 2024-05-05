《淚之女王》金秀賢13年前的歌唱實力！主演《夢想起飛Dream High》與IU並肩的美聲合唱流傳至今

金秀賢不只是演技好，連歌唱實力也是相當驚人！！和IU同框的片段，仍舊是許多韓劇粉的經典回憶場景。

金秀賢的「人生角色」真的太多太多，其中在2011年主演 KBS 韓劇《夢想起飛Dream High》的藝校學生「宋森動」一角，更是惹哭了不少追過這部劇劇的觀眾。



先來說說他的角色遭遇的困境，金秀賢飾演的宋森動是由母親獨自撫養長大的農村男孩，為了追尋歌手夢進入了藝術高中，自身也十分有歌唱的天賦，但卻因為一次意外造成了聽覺障礙，站在舞台上會時不時出現暫時性耳鳴的情況，壓力越大情況就越糟...







▼這一段舞台表演更是最最經典的場面，原本因為聽不到音樂而大走音的金秀賢，在秀智的幫助下成功完成表演，看哭了許多人：（歌名〈夢想〉Dreaming）



當時劇中也很熱衷的話題是擁有「絕對音感」的天才型學生們，此外，擁有天賦的學生還有IU飾演的金必淑！

▼IU與金秀賢合唱的片段，也是這部劇必回味的場面！！（清唱真的好好聽喔～～～）（歌名：〈難道不能愛你嗎？〉Can't I Love You）



中字回味版~

如果感到劇荒的話，也可以找出這部劇來看看喔！非常推薦～～～～





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