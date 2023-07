韓系ONEUS五帥9/2首次來台「演唱會型式」會粉絲! 向所有TOMOON遞出邀請

韓國最寶貝可愛的「動物系男團」ONEUS,五位人氣陽光成員抒澔、LEE DO、建熙、煥雄與XION,即將於9/2來台北信義劇場Legacy MAX舉辦「ONEUS 2023 1ST WORLD TOUR 'REACH FOR US' in TAIPEI」!

擁著大勢之姿的他們,自出道以來便深受粉絲喜愛,其專輯推出與活動巡演,皆在世界各地開出紅盤,其中最新的第九張迷你專輯「PYGMALION」主打曲「ERASE ME」,當中舞蹈挑戰畫面,更在TikTok上累積點擊率近2700萬次,吸引了全世界粉絲的目光凝聚,無疑也認證ONEUS不僅是唱功了得外,舞蹈也是一等一!而這次台北見面會將以演唱會型式進行,所有「TOMOON」或許可以小小期待一下,五小帥會不會親身在大家面前,跳這首超高人氣的TOP作品!



透過作品與社群互動,讓ONEUS格外跟粉絲親近,同時每位成員還有個俏皮的動物圖騰象徵自己,例如松鼠的抒澔、小雞的LEE DO、兔子的建熙、老虎的煥雄以及汪汪的XION,透過自己與動物的連結,「愛我們就是等於愛牠們!」,來帶出尊重生命與愛護動物的心,也讓粉絲認定ONEUS是有著具備世界觀的優秀團體!除了有代表友善、友好的「動物系男團」美名,ONEUS官方粉絲名「TOMOON」也非常具親切感,取自出道專輯「LIGHT US」中歌曲「搖搖晃晃(ZigZag)」裡的歌詞,「宛如地球和月亮般,總是徘徊在你的周圍公轉」,來象徵身為「月亮」的粉絲,會一直在「地球」ONEUS身邊不離開,因此官粉「TOMOON」也有「向著月亮」的含意。聊到「TOMOON」,ONEUS也表示相當喜愛這個名字,面對大家的支持,五位小帥也遞出邀請:「得知這個消息時,真的超開心!這是我們ONEUS首次來台北跟大家見面!當天我們會帶來最新、最紮實的精彩舞台演出!所有的『TOMOON』一定都要來喔!」。



即使工作行程忙碌,但ONEUS對所有的「TOMOON」總是掛在心上,也是被大家公認超寵粉、互動零距離的他們,其「ONEUS 2023 1ST WORLD TOUR 'REACH FOR US' in TAIPEI」,訂於9/2(六)晚上6點,於「台北LEGACY MAX」舉辦。

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞