韓系ONEUS五帥9/2首次來台「演唱會型式」會粉絲! 向所有TOMOON遞出邀請

韓國最寶貝可愛的「動物系男團」ONEUS，五位人氣陽光成員抒澔、LEE DO、建熙、煥雄與XION，即將於9/2來台北信義劇場Legacy MAX舉辦「ONEUS 2023 1ST WORLD TOUR 'REACH FOR US' in TAIPEI」！

擁著大勢之姿的他們，自出道以來便深受粉絲喜愛，其專輯推出與活動巡演，皆在世界各地開出紅盤，其中最新的第九張迷你專輯「PYGMALION」主打曲「ERASE ME」，當中舞蹈挑戰畫面，更在TikTok上累積點擊率近2700萬次，吸引了全世界粉絲的目光凝聚，無疑也認證ONEUS不僅是唱功了得外，舞蹈也是一等一！而這次台北見面會將以演唱會型式進行，所有「TOMOON」或許可以小小期待一下，五小帥會不會親身在大家面前，跳這首超高人氣的TOP作品！



透過作品與社群互動，讓ONEUS格外跟粉絲親近，同時每位成員還有個俏皮的動物圖騰象徵自己，例如松鼠的抒澔、小雞的LEE DO、兔子的建熙、老虎的煥雄以及汪汪的XION，透過自己與動物的連結，「愛我們就是等於愛牠們！」，來帶出尊重生命與愛護動物的心，也讓粉絲認定ONEUS是有著具備世界觀的優秀團體！除了有代表友善、友好的「動物系男團」美名，ONEUS官方粉絲名「TOMOON」也非常具親切感，取自出道專輯「LIGHT US」中歌曲「搖搖晃晃（ZigZag）」裡的歌詞，「宛如地球和月亮般，總是徘徊在你的周圍公轉」，來象徵身為「月亮」的粉絲，會一直在「地球」ONEUS身邊不離開，因此官粉「TOMOON」也有「向著月亮」的含意。聊到「TOMOON」，ONEUS也表示相當喜愛這個名字，面對大家的支持，五位小帥也遞出邀請：「得知這個消息時，真的超開心！這是我們ONEUS首次來台北跟大家見面！當天我們會帶來最新、最紮實的精彩舞台演出！所有的『TOMOON』一定都要來喔！」。



即使工作行程忙碌，但ONEUS對所有的「TOMOON」總是掛在心上，也是被大家公認超寵粉、互動零距離的他們，其「ONEUS 2023 1ST WORLD TOUR 'REACH FOR US' in TAIPEI」，訂於9/2（六）晚上6點，於「台北LEGACY MAX」舉辦。

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